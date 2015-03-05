Керамическая живопись Елены Хроменковой: философия жизни на панно

Керамическая живопись. Иначе эти работы не назовёшь. Панно, буквально источает аромат жасмина и кажется живым соцветием. Или добро пожаловать в гости к белорусской семье - в её быт и традиции.

15 лет назад Елена Хроменкова случайно попала на мастер-класс и влюбилась в теплую глину.

Творчеством занималась с самого детства. Поэтому новый формат керамики был предсказуем.

Одна из первых мастеров в нашей стране, которая начала рисовать керамические картины и делать современные украшения.

Глина - подарок земли. Смешивается с водой. Сохнет на воздухе и обжигается в печи. Четыре стихии рождают керамику. Настоящая философия, которая не перестаёт вдохновлять мастера. Так шелестит на панно «Древо жизни», где корни - хранят тайну предков, а ветви - символизируют новое поколение. Или «Семейный колокольчик» - яблони и дуб в нём, как женское и мужское начало.

За каждой работой - своя идея. Это почерк художника. Но самое интересное, что люди в этих героях, часто узнают самих себя.