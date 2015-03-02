Боулинг: разбираемся в правилах и нюансах игры с музыкантом Виталием Воронко

Один из самых популярных способов провести свободное время – это, конечно, боулинг. И Артист Виталий Воронко тоже не остался к нему равнодушным. Именно здесь программа «Большой завтрак» на СТВ его и застала.

Несмотря на молодой возраст, Виталий – один из самых ярких и востребованных белорусских артистов. Его стихия – соревнования. А за плечами – многочисленные конкурсы и телешоу.

Телезрителей покорил не только его талант, но и безграничное обаяние, секрет которого Виталий не скрывает.

Виталий Воронко, музыкант:

Общение, нужно постоянно общаться со всеми.

У артиста плотный концертный график. В ближайших планах – запись дебютного альбома и съемки клипа. Времени на отдых практически не остается, но если вдруг появляется возможность, то Виталий не спешит к размеренной жизни, а предпочитает игру в боулинг. Именно с ним и попробуем разобраться в правилах этой игры.

Виталий Воронко, музыкант:

Вообще, боулинг мне нравится тем, что здесь можно выигрывать. Я просто по жизни победитель. Это несложная игра, в нее очень легко научиться. Поэтому я так люблю эту игру.

Здесь все просто: у игроков есть 10 попыток-фреймов по два броска в каждом. Побеждает тот, кто наберет к концу игру наибольшее количество очков.

Виталий Воронко, музыкант:

Начинается с того, что нужно переобуться для техники безопасности. Потому что для того, чтобы хорошо играть в боулинг, чтобы попасть в цель, чтобы сбить все кегли, нужно переобуться.

Правильно подобранная обувь – это не прихоть. Ботинки защищают поверхность дорожки от повреждений и помогают игроку при разбеге и торможении.

Виталий Воронко, музыкант:

Сегодня, вообще, состоится звездная игра, потому что здесь три звезды, как говорится.

Несмотря на то, что существуют строгие правила подбора шара в соответствии с весом, игроки вполне могут выбирать шары на свое усмотрение.

Виталий Воронко, музыкант:

Вообще, как правильно подобрать шар. Здесь написан вес в фунтах. И если шар нетяжелый, то, в принципе, шар подходит, потому что самое главное – это его просто поднять.

Екатерина Кореневич:

Боулинг – это отличная игра, чтобы объединить друзей, вместе поиграть, вместе легко научиться, друг другу помогать, потренировывать, руки подкачать. И, вообще, классное настроение и как выходные можно провести вместе.

Наивысший пилотаж в этом виде спорта – это выбивание 10 страйков подряд. Но это немногим под силу.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Боулинг – это несложное увлекательное направление. Научиться бить по кеглям можно даже с самой первой игры. Но если вы хотите быть в лидерах, то придется потренироваться.