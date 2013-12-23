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Специалисты Морочского районного центра ремесел провели мастер-классы по лозоплетению, резьбе по дереву и другим видам народного искусства

23 декабря 2013 08:22
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Новости Беларуси. Самая большая ложка, самый старый ручник, самый красивый петух и  самое невинное платье Клецкого района. Съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ посетила Центр ремесел агрогородка Морочь.

То, что раньше было необходимым атрибутом каждого дома, для современных белорусов, особенно жителей крупных городов, - настоящая экзотика. А уж как плести, вышивать, вырезать, элементарно забивать гвозди многие просто забыли. Поэтому программа «Центральный регион» на СТВ организовала специально для вас несколько мастер-классов от специалистов Морочского районного центра ремесел!

# Народное творчество # Фотофакт # Хобби

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