Настольные игры вместо компьютерных. Игра «Magic: The Gathering» объединила не только игроков, но и коллекционеров

Новости Беларуси. Появившись впервые пять тысяч лет назад, даже в компьютерную эру настольные игры не только не утратили популярность, но и с каждым днем завоевывают новые сердца геймеров.

Евгений Булышкин, педагог дополнительного образования Дворца детей и молодежи «Золак», Минск:

Настольные игры - это прежде всего, общение. Это возможность окунуться в атмосферу борьбы при игре с живым противником, возможность коллекционировать какие-то вещи, если мы говорим про коллекционные игры. Компьютерные игры, к сожалению, не могут предоставить весь этот спектр удовольствий. Живое общение ничто не заменит.

Экономические, военные, стратегические, логические, детские... Если вы решили разнообразить свой досуг, в игровой империи найдется увлечение на любой вкус и даже цвет. Настольная игра «Magic: The Gathering», объединила не только любителей логики, но и настоящих коллекционеров. Игроки, подобно филателистам, собирают свои жемчужины коллекций.

Евгений Булышкин:

Одной из важных составляющих в игре для многих игроков является коллекционирование карточек, нежели сам процесс игры. Есть разные стоимости карточек. Многие из них могут достигать очень большой стоимости, рекордная на сегодняшний день - около 20 тысяч долларов.

Каждая иллюстрация на карте - работа профессиональных художников, имеющая свое настроение и магическую силу. Изначально набор карт был ограничен, но, приобретя невероятную мировую популярность, любителей игры стали радовать новыми и новыми редакциями. Мировая мифология, фантастические сюжеты - в каждом издании новая неповторимая история.

Артем Сапунков:

Это коллективная игра, в которой нужно продумывать тактики. Она очень сильно увлекает.

Евгений Булышкин:

Сама игра выглядит как дуэль двух магов, которые используют "маны" для создания заклинаний и борьбы друг с другом.

Игра «Magic: The Gathering» - волшебная эклектика шахмат, RPG и карточной игры. Волшебство игры объединило за одним столом людей самых разных возрастов и профессий.

Артем Галков:

Настольные игры мне больше нравятся, чем компьютерные. Я бы сюда каждый день ходил, если бы была возможность.

Любители игры «Magic: The Gathering», которые хотят почувствовать не только командный дух, но и вкус победы - постоянные участники магических турниров, сообщили в программе «Утро» на СТВ.