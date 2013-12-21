Николай Козенко, этнохореограф: Танец «Лявониха» - визитная карточка белорусской культуры

«Лявон Лявоніху палюбіў, Лявонісе чаравічкі купіў» ... Под эту песню ноги сами начинают танцевать. Сегодня уже сложно подсчитать, сколько десятилетий этот танец отплясывают на белорусской земле. Одно очевидно: белорусы и по сей день не забывают свой национальный танец, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Николай Козенко, этнохореограф:

Этот танец - визитка нашей культуры. По «Лявонихе» узнают белорусов в мире. Его первые упоминания относятся к 18 столетию.

В основе известного танца лежит шуточная песня. Исполнялась она в быту в виде диалога между Лявонам и Лявонихай, вокруг которых танцевали остальные участники.

Сольная композиция парной пляски - кружение в тройках. Вы даже не представляете, сколько вариаций этого танца существует! И в каждом регионе Беларуси «Лявониху» исполняют по-разному.

Николай Козенко, этнохореограф:

В Витебской области, ближе к Минской, или на севере Минской области есть Лявониха типа кадрили. В Гродненская области есть «Лявониха» совсем другая: девушки садятся на соединенные руки парней и ходят. Это отличительная черта композиции, уникальное явление.

Надежда Атвиновская и Владислав Пинязик на конкурсе белорусских народных танцев представляли Минск. Для жюри участники сплясали целых три варианта «Лявонихи», которые танцуют на Минщине.

Надежда Атвиновская, участница конкурса белорусских народных танцев «Мяцеліца»:

Мы исполняли любанскую «Лявониху» и еще два танца.

Владислав Пинязик, участник конкурса белорусских народных танцев «Мяцеліца»:

Любанская более добродушная, она легкая. В ней летишь, как перышко.

А эта пара приехала в Минск из городского поселка Копаткевичи, Гомельской области. Танцуют они вместе уже 7 лет. Нину Адамовну привел в родной ансамбль муж. Он в коллективе и гармонист, и руководитель в одном лице. Участница из Копаткевичей признается, что кружась в любимой «Лявонихе», она словно окунается в юность, а иногда вспоминается ей и далекое детство.

Нина Гринько, участница конкурса белорусских народных танцев «Мяцеліца»:

Помню, когда я маленькой была и в клубе еще гармошка, и танцуют: кто-кого.

Знаменитую «Лявониху» участнки конкурса из Капаткевичей исполняют согласно канонам танцевальной традиции своей местности. Неслучайно свой родной ансанбль они назвали в честь танца.

Нина Гринько, участница конкурса белорусских народных танцев «Мяцеліца»:

У нас народное все. А некоторые уже пошли по другой линии, более молодежной.