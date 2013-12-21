Как сделать маску для новогоднего вечера? Мастер-класс от Владислава Кашкана

Маска - это всегда символ тайны и иллюзии. С помощью этого аксессуара можно создать новый непривычный образ, перевоплотиться и позволить себе чуточку больше. Душа маски рождается в теплых руках мастера, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Владислав Кашкан, мастер по изготовлению карнавальных масок:

Моя мама - очень театральный человек, она начала делать маски, я посмотрел и мне тоже это понравилось. У меня в коллекции есть венецианские маски, шаманские...

Изготовление маски - это своеобразное искусство с проявлением творческой индивидуальности, поэтому все маски юного художника оригинальны и эксклюзивны. Основной материал - папье-маше и кожа. А самый интересный и творческий процесс в создании маски - это ее украшение.

Добрая, сердитая, печальная, торжественная.. у каждой маски свой характер.

Владислав Кашкан, мастер по изготовлению карнавальных масок:

Самая креативная маска - маска для Хэллоуина, я делал ее около двух недель. Маску дракона я делал около трех недель, даже больше наверное, использовал макароны для того, чтобы чешуя была.

Предлагаем вам сделать маску для новогоднего вечера. Для этого нам понадобиться немного фантазии, эскиз на коже, который мы вырезаем и разукрашиваем.