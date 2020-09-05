С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме

Осенью перед садоводами стоит важная задача – подготовить цветник к зиме, ведь растениям придется всю зиму находиться в некомфортных условиях. Как правильно их подготовить к зиме?

Чтобы растение перезимовало, для начала его следует обрезать, а затем окучить. Обрезку следует проводить у разных растений по-разному. У плетистых роз прижимаем плети к земле, удаляем отцветшие побеги, соцветия.