С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме
Осенью перед садоводами стоит важная задача – подготовить цветник к зиме, ведь растениям придется всю зиму находиться в некомфортных условиях. Как правильно их подготовить к зиме?
Чтобы растение перезимовало, для начала его следует обрезать, а затем окучить. Обрезку следует проводить у разных растений по-разному. У плетистых роз прижимаем плети к земле, удаляем отцветшие побеги, соцветия.
Источник фото: pixabay.com
Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезаются покороче. У плетистой розы обрезаются только соцветия, которые отцвели в этом году, а молодые оставляются на следующий год. Их и нужно сохранить зимой.
На зиму растения укрываются по-разному. Розу следует укрыть после окучивания спанбондом, листьями или лапником. Хризантему можно укрыть просто листом.
Источник фото: pixabay.com
Наибольшую угрозу растениям зимой приносят мороз и ветер. С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную, потому как обледеневшие побеги потом не смогут зацвести. Можно сделать каркас из стали, даже картон можно использовать для ограждения.