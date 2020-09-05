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С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме

05 сентября 2020 09:53
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Осенью перед садоводами стоит важная задача подготовить цветник к зиме, ведь растениям придется всю зиму находиться в некомфортных условиях. Как правильно их подготовить к зиме?

Чтобы растение перезимовало, для начала его следует обрезать, а затем окучить. Обрезку следует проводить у разных растений по-разному. У плетистых роз прижимаем плети к земле, удаляем отцветшие побеги, соцветия.

С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме -1


Источник фото: pixabay.com

Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезаются покороче. У плетистой розы обрезаются только соцветия, которые отцвели в этом году, а молодые оставляются на следующий год. Их и нужно сохранить зимой.

На зиму растения укрываются по-разному. Розу следует укрыть после окучивания спанбондом, листьями или лапником. Хризантему можно укрыть просто листом.

С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме -4


Источник фото: pixabay.com

Наибольшую угрозу растениям зимой приносят мороз и ветер. С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную, потому как обледеневшие побеги потом не смогут зацвести. Можно сделать каркас из стали, даже картон можно использовать для ограждения.

# Растения и цветы # Хобби # Фотофакт # Полезные советы

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