Не увлечение, а целая жизнь! «Плюшевое царство» Ольги Деренчук

В этой квартире мишки не только пускаются в пляс. Они «прописались» на полках от потолка до пола. Разъезжают на колясках, красуются в корзинах и хранятся в чемоданах.

Более 500 уникальных экземпляров - от антиквариатов до современности, от маленьких статуэток до огромных медведей. Настоящее «плюшевое царство» и музей. А ведь в дому у Ольга Деренчук Хранится всего лишь половина необычной коллекции.

Сама хозяйка с улыбкой называет себя арктофилом со стажем. Именно так определяют коллекционеров мишек. Любовь к тедди началась с детства. Со временем собирательство стало хобби, а сегодня - часть жизни.

По каждой семье здесь можно изучать историю. К примеру, очаровательные мишки-олимпийцы - гордость коллекции.

Или прекрасная немецкая династия. Этим медвежатам уже более 70 лет. Они набиты соломой из солнечного янтарного цвета.

Многие из мишек уже пенсионеры, но все - в отличном состоянии. Это во многом заслуга самой хозяйки - талантливой мастерицы. Ее мания со временем потребовала стать реставратором. Многие экземпляры попадали к ней в плачевном состоянии и нужно было возвращать их к жизни. Дальше - больше. Захотелось создавать своих авторских героев.

Галерея косолапых - дань разнообразных путешествий по Европе. От плюша до фарфоровых статуэток, стеклянных шаров. Мишки во всем разнообразии.

Они живут на стенах в виде вышитых картин, украшают интерьер в форме шкатулок, согревают душу на кухне и нарисованы на посуде.