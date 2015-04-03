«Очумелые ручки». Как творчество объединило географа и учителя английского?

Катя - географ. Ася - учитель английского языка. До знакомства друг с другом девушки не думали, что однажды оставят профессию, и станут зарабатывать на жизнь рукоделием.

Познакомились девушки на мастер-классе по валянию шерсти, где Ася была наставницей, а Катя - ученицей. Неожиданно, Катины умения захватили Катю настолько, что отбросив другие виды рукоделия, она готова была целыми днями работать с войлоком.

Уже больше года у девушек своя мастерская. Оборудование покупать не пришлось. Многое нашлось у бабушек в деревне. За последние тысячу лет технологии валяния шерсти ничем не изменились.

Девушки используют не самую популярную сегодня технику - мокрое валяние. Шерсть выкладывается прядками на пленку, смачивается мыльным раствором и скручивается рулетом. Затем раскатывается руками или рубелем.

До недавнего времени фирменной вещью мастериц были шапки с рожками. Их называют по-разному: «дракончики», «козы», «совы»… Технологии придумала Ася. Рожки не пришиваются, а складываются. Благодаря этому, они могут принимать разные формы. Можно сказать, что шапки уже получили международное призвание. Неожиданно для себя Ася и Катя стали лучшими в конкурсе по валянию шапок в Москве.

Сейчас девушки увлечены новой коллекцией: платья из шерсти. Надеются, что они станут такими же популярными, как и «рогатые» шапки. Пока они сами с удовольствием носят вещи, сделанные собственными руками.