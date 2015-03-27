Эксклюзивная бижутерия Елены Карпиловой: нержавеющая сталь и волшебство под лупой!

Елену Карпилову в творческих трудах знают как креативную личность. Сейчас - талантливая девушка примечена в новой коллекции украшений из нержавеющей стали. И в этом оригинальность. В Беларуси такая бижутерия - эксклюзив.

Серьги, кулоны, кольца. Каждую деталь Елена отрабатывает до совершенства. И в этом ей помогает совсем не женский набор. Процесс обработки длительный и кропотливый. Нержавеющая сталь - материал сложный, но у него масса преимуществ.

Холодный блеск, строгость, и в то же время - утонченность… Елена Карпилова не любит сложных форм. Красота в простоте. Поэтому её авторская бижутерия не перегружена лишними деталями. Наоборот, от нее веет некой легкостью.

Но о легкости не может быть и речи, когда посмотришь на противоположные по духу работы автора. Это кулоны, которые сделаны… из лупы!

Но сейчас сердце девушки полностью принадлежит «нержавейке». Она доказала, что сталь может использоваться не только для изготовления сантехнического оборудования, но и для создания оригинальных творений. Главное - добавить побольше фантазий и креатива.

На достигнутом Елена Карпилова останавливаться не собирается. В планах научиться работать с серебром, но это уже совсем другая история.