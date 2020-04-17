Прямой эфир

Превращаем простую вазу в старинную. Мастер-класс декоратора

17 апреля 2020 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попала обычная деревянная ваза, которую мы задекорируем под состаренный металл. Нам понадобится: ваза, кисти, глина, силиконовый мол, краска, мебельный воск, присыпка и пигменты.

Превращаем простую вазу в старинную. Мастер-класс декоратора-1

Как превратить простую вазу в старинную? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Декоративное искусство # Хобби # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

Другие новости рубрики

Все новости
Акция «30 дней на велосипеде» пройдёт в Минске. Как принять участие
31 марта 2020 10:28

Акция «30 дней на велосипеде» пройдёт в Минске. Как принять участие

Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора
27 марта 2020 09:40

Делаем состаренный поднос. Мастер-класс декоратора

«Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути». Как стать киберспортсменом в Беларуси
23 марта 2020 07:23

«Непонимание родителей – все с этим сталкивались в начале своего пути». Как стать киберспортсменом в Беларуси