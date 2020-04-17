Превращаем простую вазу в старинную. Мастер-класс декоратора

Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попала обычная деревянная ваза, которую мы задекорируем под состаренный металл. Нам понадобится: ваза, кисти, глина, силиконовый мол, краска, мебельный воск, присыпка и пигменты.
Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попала обычная деревянная ваза, которую мы задекорируем под состаренный металл. Нам понадобится: ваза, кисти, глина, силиконовый мол, краска, мебельный воск, присыпка и пигменты.
Как превратить простую вазу в старинную? Узнаете, посмотрев видеоматериал.