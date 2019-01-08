«Нужно тормозить и падать правильно». Как научиться кататься на лыжах

Когда снежная погода – удовольствие! Белорусские горнолыжные центры неутомимо пользуются спросом как среди жителей нашей страны, так и зарубежных гостей. Причём любителей экстрима на склонах можно встретить не только в дневное время суток, но даже вечером.

Евгений Радкевич, начальник отдела маркетинга, приёма и размещения Республиканского горнолыжного центра:

Большой поток людей у нас из зарубежья приезжает. В первую очередь, россияне – это около 80% наших отдыхающих. Также пользуется спросом среди гостей из Прибалтики, приезжают гости из Китая и арабы приезжали недавно. Для них это, всё-таки, небольшая экзотика: посетить наш белорусский горнолыжный курорт.

Погрузиться в атмосферу активного отдыха может каждый. Горнолыжные центры предлагают трассы любого уровня сложности, каток, тюбинг, санные горки, подъёмники и даже снегоходы. Также можно пройти обучение в лыжной школе и арендовать оборудование.

Ирина Селях, администратор Республиканского горнолыжного центра:

Приходят люди, которые уже умеют кататься, которые профессионалы, регистрируем мы их, тут одеваем. Дальше регистрируют оборудование своё, в кассу отправляем и идут кататься.

Насладиться красотой горнолыжного курорта можно с высоты десяти метров при помощи канатной дороги. К слову, стоимость одного подъёма в выходной составит пять белорусских рублей, а целый час неограниченного катания обойдётся в двадцать. Андрей Шарай, дежурный по подъёмно-транспортным средствам Республиканского горнолыжного центра:

Подъёмники предназначены для того, чтобы поднимать отдыхающих с нижней станции на верхнюю для последующего съезда по склону. Сейчас сезон, поэтому людей катается много, люди довольны.

Любителям экстрима, у которых знакомство с лыжами происходит впервые, на помощь спешит инструктор. Наталья Махайлец, инструктор по лыжам и сноуборду Республиканского горнолыжного центра:

Научиться нужно тормозить и падать правильно. А уже следом учим повороты и уже на более серьёзные горки переходим. Это детская, потом на среднюю учебную, а дальше уже на большие горки, которые у нас здесь есть.

Профессионалы лыжного спорта уверяют, что одолеть склон может абсолютно каждый. Главное – желание научиться и готовность к взлётам и падениям. По словам инструктора, быстрее найти общий язык с лыжами получится у человека, который хоть немного занимается спортом. К слову, помощь инструктора платная: один час индивидуального занятия для новичка будет стоить 35 рублей.

Наталья Махайлец:

Все становятся, все могут ехать, потому что это несложно. Лыжи сейчас современные, они имеют радиус поворота, только научиться принципу и уже они сами поворачивают.