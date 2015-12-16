Елена Матяш, мастер-дизайнер лоскутного шитья: Лучший подарок – сделанный своими руками!

На Новый год семья Елены Матяш находит под ёлкой самые душевные подарки. Они сделаны собственными руками и с особой любовью. Ведь для своих родных. Задумка у мастерицы каждый раз новая, но выполнены все работы в одной технике лоскутной мозаики.

Такой вид рукоделия позволяет использовать кусочки ткани любого размера, фактуры и цвета, главное по принципу мозаики сшить их в цельное изделие. А дальше – немного пофантазировать и придумать применение.

Новогодняя тематика одна из любимых для Елены, потому что с неё всё и началось. Первой работой в стиле пэчворка было тёплое стёганое одеяло с праздничным дизайном, которое в народе называется «бабушкино одеяло». Спустя 15 лет опытная мастерица отступила от классических канонов лоскутного шитья и стала изобретать уникальные изделия: сувениры, кукол, аксессуары для украшения интерьера.

Эстетическая красота лоскутного шитья может радовать и не только дома. Современные модные дизайнеры стали создавать целые линии одежды в стиле пэчворк. С эксклюзивностью таких вещей не поспоришь.

Кстати, этот вид рукоделия применялся ещё нашими прабабушками с целью экономии. Старые платья, рубашки или остатки ткани в их руках набывали вторую жизнь в другом амплуа. Некоторые рукодельницы и сейчас используют одежду родных: где-то хочется привнести частичку их души, а где-то, случается, не хватает лоскутка…

Если вы решили сделать кому-нибудь Новогодний подарок в технике лоскутной мозаики, запаситесь терпением и усидчивостью. Начинайте с малого и обязательно продумайте схему будущего творения. А мы на примере покажем, как всё просто.

Соединяем все лоскутки изделия по такому же принципу и пришиваем основу. Полчаса – и вуаля!

Поищите в шкафу всё, что насобиралось за годы: старую ненужную одежду, ткани – и начинайте творить. Ведь нет более душевного и согревающего подарка на Новый год, чем сделанный своими руками.