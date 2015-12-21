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«Пряничная фея» Анастасия Галацевич: Расписные пряники ручной работы – лакомое украшение для Нового года

21 декабря 2015 08:50
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Волнующий аромат еловой хвои, мандарин и зимних пряностей.  А за окном – приятная предпраздничная суета. Все спешат за подарками, в надежде найти что-то особенное.

Расписные пряники ручной работы станут прекрасным и лакомым украшением для Нового года и Рождества.

Сладкие и ароматные, большие и маленькие, самых причудливых форм.  Можно украсить таким лакомством торт или повесить на елочку.

Анастасию по праву можно назвать «пряничной феей»: она никогда не вдохновляется чужими работами. Всегда воплощает только свои задумки.  Уже шесть лет увлекается пряничным искусством и как признается волшебница, для нее это не работа, а отдых.

Лесные елочки, смешные человечки, разноцветные звёзды, зверюшки, домики и целые замки – каких только расписных пряников не увидишь, только подключить фантазию!

Кстати, на первый взгляд работы кажутся довольно сложными, хотя на один пряник уходит приблизительно десять минут.

Новый год – волшебный и самый любимый праздник, посему давайте делать друг другу добро, дарить тепло, любовь, веселый смех и удивительные подарки.

# Фотофакт # Хобби # Новый год # Сладости # Анастасия Галацевич # Юлия Садовская

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