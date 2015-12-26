500 ручников и 3 км полотна: единственный в Беларуси парень, который профессионально занимается ткачеством, работает врачом-хирургом в Лиде

Новости Беларуси. Пять сотен рушников, десятки покрывал и 3 километра полотна. Таков личный рекорд героя следующего сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ, профессионального хирурга и не менее профессионального ткача. Мастер собственными руками восстановил несколько станков и теперь даже обучает тех, кто готов продолжать дело белорусского ткачества. Юрий Карнелович нашел то, что объединяет эти два, казалось бы, разных занятия.

В этом механизме Евгений Маркевич знает каждую деталь, каждую нитку и каждый рычажок. Врач по профессии нашел выход творческий энергии в ткачестве. Сейчас он единственный в Беларуси парень, который на профессиональном уровне занимается этим ремеслом.

Каждое движение на станке выверено – работает все-таки хирург. В больнице спасает человеческие жизни, здесь своим творчеством – души. А началось увлечение 12 лет назад. Будучи в деревне у бабушки Евгений увидел старый ткацкий станок. Пытливый ум заставил разобраться, что это за механизм и главное, как он работает.

Евгений Маркевич, мастер по ткачеству:

Мне стало интересно, попросил, чтобы мне показали. Мне показать никто не захотел, сказали, это уже никому не нужное, эти кросна нужно сжечь, потому что никто уже не собирался на них ткать. Тогда я заинтересовался, сам начал искать материал.

Изучив десятки книг, Женя сумел не только собрать собственный станок, но и соткать первые рушники и покрывала. Уже в старших классах парень решил: его цель – возродить весь старинный процесс: от изготовления нитей до производства полотна.

Ткать не только для себя – для других Евгений стал, придя в местный дом ремёсел.

Ирина Дыдышко, методист Лидского районного центра культуры и народного творчества:

У нас были пустующие кросна, которые надо было восстановить. И просто как дар свыше, появился Женя, который принёс и представил нам свои работы просто посмотреть, а потом рассказал о своём увлечении.

Юрий Карнелович, СТВ:

Мастерство Евгения оценили далеко за пределами Беларуси. Его рушники находятся в частных коллекциях во многих европейских странах, в том числе и Ватикане. А в Лиде из его тканей шьют вот такие свитки и народные костюмы.

Сегодня в коллекции Евгения более полутысячи рушников, десятки покрывал и три километра полотна. Правда, почивать на лаврах мастер не собирается.