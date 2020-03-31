Акция «30 дней на велосипеде» пройдёт в Минске. Как принять участие
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – куратор акции «30 дней на велосипеде» – Иван Тарлецкий.
Что можно успеть объехать за 30 дней на велосипеде?
Иван Тарлецкий, куратор акции «30 дней на велосипеде»:
В рамках акции «30 дней на велосипеде» в Минске мы предоставляем возможность людям узнать наш Минск побольше, а также укрепить свое здоровье и так сказать, вкатиться в велосипедный сезон.
Сколько будет участников?
Иван Тарлецкий:
Как говорит наша статистика, по Республике Беларусь, участвующих в акции, это где-то 1.000-1.300 человек, что является 1/3 от всех участвующих во всем мире, т. е. это очень большая цифра.
Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой акции?
Иван Тарлецкий:
Чтобы просто поучаствовать, это надо, в первую очередь, сказать для себя: «Я хочу сменить автомобиль, троллейбус, автобус на велосипед». Можно остаться для себя инкогнито, точнее для кого-то, либо перейти на сайт Минского велосипедного общества, зарегистрироваться в акции, отметиться, что я вот буду участвовать и тем самым мы будем видеть количество участвующих и, соответственно, самых активных участников мы можем как-то наградить и поощрить за свои старания.
Как вы будете понимать, кто самый активный?
Иван Тарлецкий:
Если перейти со страницы Минского велосипедного общества, можно попасть на социальные сети. Там люди могут с помощью специальных хэштегов выкладывать свои посты. Допустим, день 1. Я проехал столько-то, столько-то, побывал там-то, там-то, отгадал квест. Для того, чтобы людей как-то мотивировать на катание, мы специально придумали квесты по городу Минску. Это загадывается какая-то легкая загадка, человек к ней приезжает, фотографируется. Вот я отгадал, я молодец. И тем самым люди как-то между собой смотрят, объединяются и катаются все вместе.
Получат ли какие-то подарки самые активные участники?
Иван Тарлецкий:
Для активных участников, которые проезжают большое количество километров за апрель, мы будем поощрять разными абонементами на спортивные мероприятия. Также существует такая номинация, как необычное оформление постов в социальных сетях.