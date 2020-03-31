Акция «30 дней на велосипеде» пройдёт в Минске. Как принять участие

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – куратор акции «30 дней на велосипеде» – Иван Тарлецкий.

Что можно успеть объехать за 30 дней на велосипеде?

Иван Тарлецкий, куратор акции «30 дней на велосипеде»:

В рамках акции «30 дней на велосипеде» в Минске мы предоставляем возможность людям узнать наш Минск побольше, а также укрепить свое здоровье и так сказать, вкатиться в велосипедный сезон.

Сколько будет участников?

Иван Тарлецкий:

Как говорит наша статистика, по Республике Беларусь, участвующих в акции, это где-то 1.000-1.300 человек, что является 1/3 от всех участвующих во всем мире, т. е. это очень большая цифра.