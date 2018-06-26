Белорус создал овощное оружие: как оно работает?

Учеными установлено, что мы используем ресурсы головного мозга всего на десять процентов. Но есть среди нас и те, кто постоянно доказывает обществу и самому себе, что есть много скрытых возможностей для воплощения фантастических идей. Так Сергей и Виктор из Киева за три дня соорудили яхту из пластиковых бутылок. На борту расположена двухместная каюта. А главное преимущество – это прозрачное дно. Яхта не декоративный образец: на ней достаточно комфортно можно бороздить просторы Днепра.

Но это не самое интересное. Гораздо более увлекательной и необычной кажется езда на велосипеде с треугольными колесами. Обмануть физику смог американский пенсионер.

Немец Йорг Спрейв соорудил в домашних условиях довольно мощный самострел из алюминиевой трубки, дерева и стального гвоздя. Конструкция не лишена недостатков – оружие обладает посредственной точностью.

Куда более точно стреляет картофельная пушка. Хотя снарядом может служить и свёкла, и яблоки, и морковь. Овощное орудие создал наш соотечественник Михаил еще тринадцать лет назад. Михаил Орехов:

Я ничего не изобретал, это не моя концепция. Это идея, родившаяся давным-давно, и реализована тогда, когда технологии позволили. Почему? Потому что все сделано из пластика. Это можно пойти и купить в магазине. Не надо ничего вытачивать, не надо ничего точить, варить, искать трубы какие-то железные. Пошел в магазин, отдал какую-то сумму денег, купил, тут же на коленках все собрал и пошел в лес с ребенком заниматься бабахингом.

Устройство стало не только детским развлечением. Автор нашел ему и хозяйственное применение. С помощью механизма можно отпугивать бакланов от рыбы или сажать картошку.

Сборка такого агрегата занимает всего пять минут. Вариантов комплектаций несколько: например, оснастка электрошокером. Михаил Орехов:

Особенность данной конструкции – использование электрошокера. Он повышает надежность применения. Дальность зависит от нескольких условий: первое – от объема ресивера или камеры возгорания, второе – от длины ствола.

А еще от вида горючего вещества. Внимание, тут важна мера.

Потому у «белорусского Кулибина» есть идея на этот счет. Михаил Орехов:

Есть задумка, концепция сделать так, чтобы это было полуавтомат. В том, что у Михаила оригинальный взгляд на банальные вещи, мы убедились лично. И хотя его изобретение не имеет важной научной ценности, развлекательная ценность на высоте.