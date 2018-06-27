В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен

27 июня – Всемирный день рыболовства. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – рыболов-спортсмен – Евгений Нюхтилин. Какое основное отличие спортивной рыбалки от обычной? Евгений Нюхтилин, рыболов-спортсмен:

Вся рыба отпускается. Рыба – друг, ее не кушаем. Правда, что в минских водоемах в черте города водится столько рыбы, что за один присест можно поймать вплоть до 20 кг? Евгений Нюхтилин:

Даже больше! В соревновательном режиме спортсмены ловят чуть-чуть больше, чем 20.

В каких местах так много рыбы? Евгений Нюхтилин:

Вы не поверите, такие места были и есть в центре Минска, прямо на Немиге.

Какие виды рыб можно там поймать? Евгений Нюхтилин:

Лещ – основная из донных рыб. В мае он активно перемещается и крупные особи приходят покушать.

Какая у вас была самая большая рыба? Евгений Нюхтилин:

У меня был лещ за 3 кг. Считается, что вода в городских водоемах не самая чистая и рыба для стола не особо подходит. Это правда? Евгений Нюхтилин:

Такое я слышал от многих рыбаков, сам рыбу не беру и не кушаю. Видел в наших минских водоемах – Свислочь, Минское море – люди забирают.