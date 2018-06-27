В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен
27 июня – Всемирный день рыболовства.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – рыболов-спортсмен – Евгений Нюхтилин.
Какое основное отличие спортивной рыбалки от обычной?
Евгений Нюхтилин, рыболов-спортсмен:
Вся рыба отпускается.
Рыба – друг, ее не кушаем.
Правда, что в минских водоемах в черте города водится столько рыбы, что за один присест можно поймать вплоть до 20 кг?
Евгений Нюхтилин:
Даже больше! В соревновательном режиме спортсмены ловят чуть-чуть больше, чем 20.
В каких местах так много рыбы?
Евгений Нюхтилин:
Вы не поверите, такие места были и есть в центре Минска, прямо на Немиге.
Какие виды рыб можно там поймать?
Евгений Нюхтилин:
Лещ – основная из донных рыб. В мае он активно перемещается и крупные особи приходят покушать.
Какая у вас была самая большая рыба?
Евгений Нюхтилин:
У меня был лещ за 3 кг.
Считается, что вода в городских водоемах не самая чистая и рыба для стола не особо подходит. Это правда?
Евгений Нюхтилин:
Такое я слышал от многих рыбаков, сам рыбу не беру и не кушаю. Видел в наших минских водоемах – Свислочь, Минское море – люди забирают.
Что такое фидерная ловля? Как Евгений Нюхтилин стал заниматься рыбалкой? Какие особенности спортивной ловли? Как проходят соревнования по спортивной рыбалке?
Подробности – в видеоматериале.