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В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен

27 июня 2018 08:48
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27 июня – Всемирный день рыболовства. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – рыболов-спортсмен – Евгений Нюхтилин

Какое основное отличие спортивной рыбалки от обычной?

Евгений Нюхтилин, рыболов-спортсмен:
Вся рыба отпускается.

Рыба – друг, ее не кушаем.

Правда, что в минских водоемах в черте города водится столько рыбы, что за один присест можно поймать вплоть до 20 кг?

Евгений Нюхтилин:
Даже больше! В соревновательном режиме спортсмены ловят чуть-чуть больше, чем 20.

В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен-1

В каких местах так много рыбы?

Евгений Нюхтилин:
Вы не поверите, такие места были и есть в центре Минска, прямо на Немиге.

В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен-4

Какие виды рыб можно там поймать?

Евгений Нюхтилин:
Лещ – основная из донных рыб. В мае он активно перемещается и крупные особи приходят покушать.

В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен-7

Какая у вас была самая большая рыба?

Евгений Нюхтилин:
У меня был лещ за 3 кг.

Считается, что вода в городских водоемах не самая чистая и рыба для стола не особо подходит. Это правда?

Евгений Нюхтилин:
Такое я слышал от многих рыбаков, сам рыбу не беру и не кушаю. Видел в наших минских водоемах Свислочь, Минское море люди забирают.

В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен-10

Что такое фидерная ловля? Как Евгений Нюхтилин стал заниматься рыбалкой? Какие особенности спортивной ловли? Как проходят соревнования по спортивной рыбалке?

Подробности – в видеоматериале.

# Рыбалка в Беларуси # Хобби # Евгений Нюхтилин # Фотофакт

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