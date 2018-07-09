Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»

В топе киноменю этой недели следующие горячие премьеры. На первое – сочный боевик с привкусом комедии. Берем двоих несовместимых по характеру полицейских и помещаем их в гущу интригующих событий!

Добавляем перчика в виде похищения дочери главы одной из стран Восточной Европы, заправляем все героическими поступками, острыми приключениями и получаем – «Хот-Дог». Найдут ли общий язык бунтарь и формалист, спасут ли похищенную пленницу? Узнаем из фильма Торстена Кюнстлера.

«Осторожно: Грамп!» – вторая киноновинка недели. Легкая и приятная на вкус история о мальчике Терри, уверенного, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Он даже не подозревает, что весь этот фантастический мир существует в реальности.

Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор Джиппи Сойка.

На десерт можно побаловать себя остросюжетным кино. Пикантный боевик с нотками мелодрамы, приключений и триллера.

В водовороте событий оказываются два одиноких сердца. Отправившись в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте, парочка попадает в невероятно сильный ураган, один из самых мощных в истории.