Прямой эфир

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»

09 июля 2018 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В топе киноменю этой недели следующие горячие премьеры.

На первое сочный боевик с привкусом комедии. Берем двоих несовместимых по характеру полицейских и помещаем их в гущу интригующих событий!

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-1

Добавляем перчика в виде похищения дочери главы одной из стран Восточной Европы, заправляем все героическими поступками, острыми приключениями и получаем – «Хот-Дог». Найдут ли общий язык бунтарь и формалист, спасут ли похищенную пленницу? Узнаем из фильма Торстена Кюнстлера.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-4

«Осторожно: Грамп!» – вторая киноновинка недели. Легкая и приятная на вкус история о мальчике Терри, уверенного, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Он даже не подозревает, что весь этот фантастический мир существует в реальности.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-7

Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор Джиппи Сойка.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-10

На десерт можно побаловать себя остросюжетным кино. Пикантный боевик с нотками мелодрамы, приключений и триллера.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-13

В водовороте событий оказываются два одиноких сердца. Отправившись в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте, парочка попадает в невероятно сильный ураган, один из самых мощных в истории.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-16

Очнувшись после шторма, Тами обнаруживает их судно в руинах, а Ричарда на грани смерти. Не имея надежды на спасение, девушка всё же находит в себе силы спасти себя и своего возлюбленного. Фильм «Во власти стихии» основан на реальных событиях.

Комедия, фэнтези и мелодрама. Кинопремьеры недели: «Хот-Дог», «Осторожно: Грамп!», «Во власти стихии»-19

# Кинопремьеры # Хобби # Фотофакт # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен
27 июня 2018 08:48

В каком месте в Минске можно поймать много рыбы? Рассказывает рыболов-спортсмен

Белорус создал овощное оружие: как оно работает?
26 июня 2018 07:28

Белорус создал овощное оружие: как оно работает?

Как делать красивые снимки в отпуске летом? Советы фотографа
22 июня 2018 07:08

Как делать красивые снимки в отпуске летом? Советы фотографа