Минский студент собрал уникальную ретро-коллекцию компьютеров, самый старый из которых выпущен в 1976 году

Новости Беларуси. Компьютер, на котором монтировали «Терминатора», калькулятор «Электроника» и игровая приставка. Минский студент собрал уникальную ретро-коллекцию, а сегодня открыл выставку вычислительных машин «со стажем».

В коллекции 4-курсника 40 экспонатов, самый старый из которых выпущен в далеком, а для компьютерщиков почти доисторическом, 1976 году.

В прошлое четверокурсник-программист возвращается каждый новый день. Саша Александров показывает свою коллекцию ретро-компьютеров. Вот, к примеру, первый в мире мультимедийный компьютер. «Commodore Amiga» 84-го года. Выпускали их массово, но купить могли не все. Стоил такой в Америке 600 долларов.

Александр Александров, студент 4 курса БГУИР:

По легенде на данной машине делали спецэфекты к фильмам «Парк Юрского периода» и «Терминатор-1».

Гордость коллекции – советская «Электроника» 76-го года выпуска. Машина – больше инженерный калькулятор, нежели настоящий компьютер. Платы в нем прошивались проволокой вручную.

Или «Silicon Graphics». По тем временам – техника поколения некст. На ней в России делали телевизионные заставки в 90-х. 20-дюймовый громоздкий монитор тогда считался чуть ли не модным.

А это прототип имевших огромную популярность в прошлом игровых приставок. По сути, это она и есть. Ее выпустили в середине 80-х. Здесь все на месте: небольшой процессор, монитор и клавиатура. Правда, вместо привычных картриджей, вот такие на вид аудиокассеты. Именно на них записывались игры. Ну, а дальше все по привычке. Загружаешь кассету, выбираешь настройки – и вперед.

Графикой такая машина не блистала. К тому же, изображение было практически черно-белым. О цветной картинке тогда даже не мечтали. Зато игр на магнитной ленте было много.

Конкурировала – чуть позже, спустя десятилетие – с мировыми брендами приставок и белорусская. Брестский завод «Цветотрон» выпускал свою консоль для детей. У «Эльфа» был собственный дизайн джойстиков. Чем-то напоминал графику советской игры, в которой волк ловит яйца.

Александр Александров:

Она очень редкая, скажем. Было произведено небольшое количество экземпляров. И на самом деле я знаю лично только еще одного человека, который владеет такой приставкой.

Специалисты оценивают: стоимость такой коллекции ретро-компьютеров может доходить до нескольких тысяч долларов. Однако ее Саша Александров продавать не собирается. Это все-таки больше оперативная, но память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.