Первый открытый чемпионат по поеданию суши на скорость прошел в Минске

Немного осталось белорусов, которым незнаком вкус суши, правда, сегодня любимым деликатесом корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ наслаждалисься не в граммах, а в килограммах!

Аромат васаби и имбиря 30 августа в столичном суши-баре затмевал лишь крик болельщиков! Четыре команды по пять человек, всего три минуты и бесконечное число роллов! В Минске провели «сытные соревнования» по восточному образцу! Первый открытый чемпионат по поеданию суши на скорость объединил отчаянных гурманов! В помощь только соевый соус и силы желудка! Кто больше!? Поехали!

Популяризация японской кухни в новом формате. Идея чемпионата пришлась по вкусу белорусам, ведь попасть на суши-пир мог каждый! Однако, чтобы дойти до финала и попасть в заветную 20-ку, пришлось хорошенько подкрепиться! Ставки не делали даже жюри, ведь в «прожорливой битве» вес участника не важен, все дело в личной стратегии!

Богдан Антонюк, участник по скоростному поеданию суши:

Я за часа три не ел, когда участвовал в отборочных, сейчас также, попил только водички.

Мария Перепечина, участник по скоростному поеданию суши:

Я очень хотела есть, поэтому голод – это не мой вариант. У китайцев принято, что здесь находится точка, отвечающая за аппетит, поэтому когда вы едите палочками, вы нажимаете, и его контролируете.

На один вечер Минск превратился в настоящий фан-клуб поедателей роллов!

Болельщики:

Болеем за нашего друга Алексея! Пришли с трубой, шарики надували! Поддержать друга лучшего пришли.

Полезно. Быстро. Вкусно. Низкокалорийно. Японское угощение вошло в моду среди горожан по всему миру! В морских водорослях есть много витаминов А и С, которые снизят холестерин, а приправы – натуральные антисептики! И все же с суши стоит быть осторожными! К примеру, большое содержание йода в листах нории - сушеных листах водорослей, негативно скажется на щитовидке. Интересно, что суточная норма йода равна двум роллам! Кроме того, источник витаминов может превратиться и в рассадник для бактерий!

Олег Ногай, шеф-повар, организатор чемпионата по скоростному поеданию суши:

Самое главное, чтобы все морепродукты были свежие. И не в коем случае нельзя их хранить, замораживать или еще что-то. Многие люди ставят суши в холодильник, а потом еще разочаровываются. Нельзя так - либо сразу съел, либо заказ по доставке приехал - вы съели.

Некогда ходить в рестораны и на чемпионаты, научимся готовить суши сами! Для ролла «Самурай-маки» нам понадобится готовый рис, лосось, авокадо, красная икра, листы нори и водоросли чукасалат. Выкладываем рис на лист нори, затем добавляем 25-30 граммов лосося.

Павел Швед, повар:

Теперь мы добавим в наш ролл сыр «Филадельфия» 25-30 граммов.

Настал черед свежего авокадо! Берем 15 граммов и закручиваем все в аппетитный ролл! Затем полируем его сверху в красной икре….

Павел Швед, повар:

Теперь будем полировать наш ролл сверху в красной икре.

Разрезаем готовый ролл на 8 частей, украшаем каждый кусочек сверху водорослями чукасалат, затем поливаем ореховым соусом и добавляем икринки!

Павел Швед, повар:

Как видите наш ролл готов. Все быстро, вкусно и полезно. Приятного аппетита!

Кулинарный рекорд установили и на чемпионате! 31 кг риса и 10 лосося – чудо-ролл весом около 50 килограммов и приз в 5 миллионов достались самой шустрой и очаровательной участнице соревнований Алине… За три минуты девушка успела проглотить 40 роллов! Она признается, что любовь к острому и соленому у нее в крови, поэтому испытания были в радость!

Алина Шпудейко победитель чемпионата по скоростному поеданию суши:

Это, конечно, застигло меня немного врасплох, не знаю, что с этим всем делать, может, как трофей залакировать и оставить на память! Был один момент - мне захотелось дома после полуфинала посмотреть, сколько же я могу съесть. Мы заказали целенаправленно 6 порций суши. Съела я дома 12 тарелочек, но наверное, волнение сделало свое дело в финале.

Возможно, чемпионат станет традиционным, уверяют организаторы. Ведь неформальное и заразительное знакомство с восточной культурой дорого стоит.