Граффитисты расписали курилку во дворе одного из домов по проспекту Независимости в Минске

Нет скучным краскам и безликим стенам. Столичные граффитисты не упускают на одного сантиметра свободного пространства. В галерею под открытым небом они превратили площадку во дворе одного из домов на проспекте Независимости. Вернее, не самую презентабельную ее часть — курилку, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые художники не только разукрасили стену яркими красками, но и вложили в свой шедевр легко читаемый посыл — не кури. Помогает ли такой художественный метод бороться с пагубной привычкой — неизвестно, однако взгляды прохожих уличный шедевр приковывает однозначно.