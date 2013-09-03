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Граффитисты расписали курилку во дворе одного из домов по проспекту Независимости в Минске

03 сентября 2013 18:22
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Нет скучным краскам и безликим стенам. Столичные граффитисты не упускают на одного сантиметра свободного пространства. В галерею под открытым небом они превратили площадку во дворе одного из домов на проспекте Независимости. Вернее, не самую презентабельную ее часть — курилку, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые художники не только разукрасили стену яркими красками, но и вложили в свой шедевр легко читаемый посыл — не кури. Помогает ли такой художественный метод бороться с пагубной привычкой — неизвестно, однако взгляды прохожих уличный шедевр  приковывает однозначно.

# Граффити # Хобби

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