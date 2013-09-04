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Борисовчанин Виктор Трухан одержал победу на чемпионате мира по авиамодельному спорту

04 сентября 2013 14:53
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Новости Беларуси. Борисовчанин Виктор Трухан впервые одержал победу на чемпионате мира по авиамодельному спорту. В соревнованиях в Финляндии за победу боролись 70 участников из разных стран. Спортсмены удивляли необычными моделями самолетов и вертолетов, а также мастерством управления, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Один из самых титулованных белорусских авиамоделистов, на счету которого несколько десятков громких побед на европейских соревнованиях, уже готовит себе достойную смену - он тренирует десяток юношей из Борисова.

# Хобби # Авиамоделирование # Виктор Трухан

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