Между Индией и Беларусью потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью: премьер-министр Индии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте: мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений. А у нас есть, что предложить друг другу. Если посмотреть в прошлое (даже недалекое прошлое, развитие суверенной Беларуси), то у нас не было никаких проблем – никогда – в отношениях с государством Индия. И не будет никаких проблем в будущем. Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Ну а это – экономика, торгово-экономические отношения.

Сушма Саварадж, министр иностранных дел Республики Индия:

Это уже третий визит к нам, но он имеет особое значение, так как мы отмечаем 25 лет установления дипломатических отношений. Между Индией и Беларусью установлены тесные исторические и культурные связи, но, конечно, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.