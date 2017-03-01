Уникальная коллекция ретро магнитофонов Дмитрия Егеря

Музыка наполнила пространство, а ласковая кошка Маркиза удобно устроилась на руках – так любит отдыхать наш герой, коллекционер ретро магнитофонов Дмитрий Егер. Для него это не просто вещи, а способ вернуться в молодость, снова почувствовать себя юным и полным сил.

Дмитрий с детства питает глубокую любовь к музыке. Его отец был меломаном. В квартире всегда звучали Битлз, Роллинг стоунз, Элвис Пресли, Чак Берри. Вот и сейчас в радушном доме нашего героя музыкальная палитра на любой вкус: рок-н-ролл, диско, джаз, техно.

Неповторимую ретро атмосферу создаёт не только звучание, но и сами магнитофоны. Это вещи из разных уголков света, каждый с уникальным колоритом.

Аппараты попадают в коллекцию Дмитрия разными способами. Последние пять лет люди часто сами звонят и приносят магнитолы.

Самый старый магнитофон в коллекции относится к 1968 году. Эта вещь принадлежала Юрию Гагарину. Есть здесь и видеомагнитофон 1979 года, его хозяином был известный певец и композитор Юрий Антонов. А вот так звучит магнитола из дома Брежневых.

А этот магнитофон приехал с острова Окинава. Его Дмитрий ласково называет – «Несбыточная мечта советского меломана». Работает аппарат до сих пор без единого ремонта.

В коллекции нашего героя есть магнитолы из абсолютно разных стран. На этой полке расположились экземпляры из Китая, Турции, Гонконга и даже Африки. Их звучание, конечно, уступает фирменным японским или европейским, но, безусловно, эти магнитофоны обладают своим шармом.

В 20 веке магнитофоны часто подделывали и копировали. Вот и в коллекции Дмитрия затесалась забавная псевдо магнитола 1988 года. Приобрела её в 90-ые года очень известная российская исполнительница в одесском порту. На первый взгляд, это магнитола, в которую встроен плеер.

Целая эпоха хранится в обычной столичной квартире. Музыка здесь звучит вне времени и пространства, она в сердцах всех тех, кто был молод, жил, творил, страдал и любил несколько десятков лет назад.