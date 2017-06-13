В 2017 году в Беларуси планируют заготовить 8,5 миллионов тонн кормовых единиц

Новости Беларуси. Первый этап косьбы на Минщине подходит к завершению. Урожай неплохой, но мог бы быть и лучше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Помешала погода. Невысокие температуры, ночные заморозки и даже снег в начале мая.
Все это не лучшим образом отразилось на кондициях «зеленого урожая». Однако аграрии столичного региона уверены: животные кормами будут обеспечены. Третью неделю в поле сотрудники сельхозпредприятия «Рачэнь» Любанского района. В планах – заготовить 10 тысяч тонн сенажа.
Максим Матяс, директор сельхозпредприятия «Рачэнь» Любанского района:
Если нет кормов – нет хозяйства. Полтора года назад, когда я пришел в это хозяйство 15 марта, у меня было кормов ровно на два дня. И за три с половиной месяца я закупил 3000 кормов (естественно, денег не хватило и пришлось рассчитываться скотом). Сегодня мы обеспечены кормами полностью, и 10 тысяч кормов имеем переходящих на сегодняшнюю дату.
Поэтому корма – это все, это будущее хоязяйства.
Всего в стране планируют заготовить 8,5 миллионов тонн кормовых единиц. После небольшой паузы техника снова выйдет на «зеленую косьбу».