В 2017 году в Беларуси планируют заготовить 8,5 миллионов тонн кормовых единиц

Новости Беларуси. Первый этап косьбы на Минщине подходит к завершению. Урожай неплохой, но мог бы быть и лучше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помешала погода. Невысокие температуры, ночные заморозки и даже снег в начале мая.

Все это не лучшим образом отразилось на кондициях «зеленого урожая». Однако аграрии столичного региона уверены: животные кормами будут обеспечены. Третью неделю в поле сотрудники сельхозпредприятия «Рачэнь» Любанского района. В планах – заготовить 10 тысяч тонн сенажа.