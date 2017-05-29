Новости экономики за 29.05.2017

Новости Беларуси. Тем временем белорусы доверяют национальной валюте. Рублевые депозиты с начала 2017 года выросли на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, прогноз аналитиков не оправдался – на фоне снижения ставки рефинансирования ожидался отток вкладов. Но этого не произошло. Как белорусы предпочитают приумножать свои деньги, спросим у нашего обозревателя Анны Рублевой.

Ситуация на рынке достаточно стабильна – вклады привлекают больше женщин, чем мужчин.

СОХРАНЯЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

И в первую очередь депозиты предпочитают хранить в национальной валюте, меньше доверяя долларам или евро. Кстати, доля последних уменьшилась на 6%. Как сообщили в Нацбанке, депозиты белорусов в национальной валюте составили почти 5 млн рублей. В зависимости от сроков банки предлагают от 7% до 12% годовых.

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА

Самые большие летние зарплаты предлагают в стройотрядах – за такую помощь работодатели готовы платить от 400 до 1200 рублей. С поиском конкретного места готов помочь Белорусский республиканский союз молодежи. Кроме того, сотни вакансий для школьников и студентов есть в службах занятости, в том числе и сдельной. Так, например, на городском озеленении можно заработать от 265 рублей, а час работы в зоопарке в зависимости от вида деятельности в среднем оценивается в два рубля.

ОТДЫХ НА НАРОЧИ

Нарочь попала в список популярных курортов для оздоровительного отдыха в СНГ и Грузии. Рейтинг был составлен по данным онлайн-бронирования отелей. При этом Нарочь уступила место только азербайджанскому Нафталану. По подсчетам, туристы в среднем проводят на озере 10 дней и тратят в сутки от 100 рублей.