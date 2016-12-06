Поставки БелАЗов в Анголу начнутся в 2017 году

вости Беларуси. Контракт на поставку самосвалов в Анголу готовят жодинские производители карьерной техники.

Более десятка машин на африканский континент отправятся в 2017 году.

На экспорт, в общем, идет 95% продукции Белорусского автомобильного завода. В приоритете сегодня – рынки дальнего зарубежья. Расширять перспективы машиностроителям помогают и дилерские центры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В разных странах мира БелАЗ насчитывает более 30 своих представительств, требования к которым со стороны производителей сегодня повышены.

Александр Зуенок, начальник коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья Белорусского аватомобильного завода:

Открываем новые рынки, восстанавливаем старые, к которым долгое время не было поставок. Пршлый год – это новые поставки: Иордания, Ангола.

К дилером у нас особые требования. Они отвечают не только за продажи техники, но и за сервисное сопровождение, обеспечение поддержки техники в послегарантийный период. То есть это глаза и уши, которые видят и чувствуют обстановку в регионе. Естественно, они очень помогают в работе.