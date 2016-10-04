Оригинальные записи Элвиса Пресли, Deep Purple, вся дискография Beatles... Дмитрий Шульга о коллекции виниловых пластинок

Мода на винил возвращается! Порой меломаны устраивают настоящую «охоту» за пластинками, и для этого не жалеют ни сил, ни времени, ни денег.

Дмитрий начал собирать свою «музыкальную коллекцию» еще в 80-ые годы. Сегодня в ней около 10 тысяч виниловых пластинок.

Оригинальные записи Элвиса Пресли, Deep Purple, вся дискография Beatles… Это далеко не весь музыкальный перечень, который можно найти в коллекции меломана.

Послушать что-нибудь из своих «золотых» запасов с самого утра – одна из любимых традиций Дмитрия.

Сегодня пластинки – раритет.

Хотя некоторые зарубежные исполнители не забывают о любителях «теплой» музыки и выпускают свои альбомы не только на СD, но и на виниле. Правда, современные пластинки у нас не купишь – разве что за границей.

Интересно, что для коллекционеров винила – их еще называют филофонистами – важную роль играет не только сама запись на пластинке, но и дизайн обложки.

Любимую коллекцию пластинок Дмитрий не готов когда-либо продать – это часть его самого. Коллекция пластинок Дмитрия Шульги – часть его самого. Мужчина шутит, что всю свою жизнь он может прослушать на «виниле».