Необычные хобби: глюкофилия, «алмазная мозаика» и изготовление свечей
50 кг. Сахара из 70 стран мира! Сладкая коллекция Ольги насчитывает около 7 тыс. экземпляров стиков. Будучи студенткой первого курса, девушка узнала про необычное хобби – глюкофилы. Странное и непонятное слово вызвало интерес. В итоге, «сахарная лихорадка» не проходит вот уже 5,5 лет.
В качестве исключения, Ольга даже может «подсластить» чай или кофе коллекционным сахарком. Ведь за счёт сарафанного радио, запас пополняется с каждым днём.
Раз в квартал Ольга устраивает в Минске встречи глюкофилов.
Опытные глюкофилы хранят стики пустыми, запаянными в фалы, поскольку со временем сахар твердеет и разрывает ценную для коллекционера упаковку. Однако Ольга придерживается традиционного способа хранения.
У девушки есть цель – попасть в книгу рекордов Гиннеса. Для этого, кстати, придётся превзойти мировой рекорд: коллекцию в 250 тыс. пакетиков. Что ж, всё ещё впереди!
У любительницы «алмазной мозаики» Юлии основные победы – также впереди. Новое хобби выросло из занятия традиционной вышивкой.
Роль иголки здесь играет пинцет, а вместо ниток в работе используются «алмазы». Постепенно плёнка отклеивается от заготовленной схемы и стразы крепятся на своё место.
Переливающиеся картины нередко становятся подарком для родных и близких, как, впрочем и эти свечные изделия Натальи Шабуневич. Как утверждает мастер, такую красоту можно изготовить даже в домашних условиях.
При каждом погружении на свече «нарастает» слой разноцветного цветного парафина. С окрашенной заготовки срезаются верхние слои, которые загибаются в узоры. Здесь важно выполнить все достаточно быстро – пока свеча не остыла. Полчаса – и новое произведение готово!
Глюкофилия, алмазная вышивка и изготовление свечей. Может стоит и вам попробовать? Как известно, хобби радуют душу, способны спасти от мозговой активности и помогают обрести гармонию.