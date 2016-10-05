Необычные хобби: глюкофилия, «алмазная мозаика» и изготовление свечей

50 кг. Сахара из 70 стран мира! Сладкая коллекция Ольги насчитывает около 7 тыс. экземпляров стиков. Будучи студенткой первого курса, девушка узнала про необычное хобби – глюкофилы. Странное и непонятное слово вызвало интерес. В итоге, «сахарная лихорадка» не проходит вот уже 5,5 лет.

В качестве исключения, Ольга даже может «подсластить» чай или кофе коллекционным сахарком. Ведь за счёт сарафанного радио, запас пополняется с каждым днём.

Раз в квартал Ольга устраивает в Минске встречи глюкофилов.

Опытные глюкофилы хранят стики пустыми, запаянными в фалы, поскольку со временем сахар твердеет и разрывает ценную для коллекционера упаковку. Однако Ольга придерживается традиционного способа хранения.