Искусство Food-фотографии. Фото, которое хочется «съесть»

Эти вкусные кадры создают аромат. Соблазняют не только наш желудок, но и согревают душу и вдохновляют. Food-фотография - искусство запечатлеть еду, создать ее выигрышное изображение.

Сладкий чизкейк или хрустящие листья салата. Здесь важно искусно подчеркнуть особенности продуктов и сочинить сюжет.

Иван Летохин профессиональный фотограф. Он обожает готовить. И однажды появилась идея поделиться своими блюдами в социальных сетях. Дальше - больше: аппетитные кадры вызвали интерес редакторов журналов.

Еда - прекрасная модель сама по себе. Однако она может быстро потерять свою привлекательность. Важно успеть вовремя запечатлеть сочный кадр и, конечно, подготовиться: красивая посуда, фактурные столешницы, текстиль, приборы, специи и соусы. Цвета обогащают кадр и создают историю. Главное - во всем мера.

Баланс фона, композиции и света. Жанр food-фотографии работает по классической схеме. Однако есть свои тонкости.

Лиза Коломиец также сторонник экотемы и натурального освещения. Правда, ее справедливо назвать, скорее, фуд-стилистом. Она отвечает за эстетику кадра. Снимать аппетитные блюда на мобильный телефон она начала полтора года назад. Затем завела блог вместе с профессиональными фотографами.

Наслаждение вкуса объединились пользой: посетить кафе и рестораны Минска, рассказать о них и лучших блюдах, запечатлеть картинку и дать свою оценку. Согласитесь: отличная кулинарная справка.

У нас пока аппетитный жанр только начинает развиваться. И если в Америке и в Европе профессии food-фотографа и food-стилиста довольно востребованы, то в нашей стране делают пищу фотогеничной единицы. Но идейные проекты впечатляют.

Конечно, реклама и продажа продуктов - основная цель food-фтографии, но авторские блоги и фотографии о еде порой заставляют взглянуть на обычные для нас блюда как на настоящий шедевр. Кто знает, где эта тонкая грань: между коммерцией и искусством.