Если воплотить в жизнь идеи выпускников-архитекторов, то Беларусь изменится до неузнаваемости

Новости Минска. Минск глазами молодых архитекторов. Начинающие проектировщики представили свои работы на суд публики: какой должна быть станция третьей линии метро «Вокзальная», как реконструировать стадион «Динамо» или где может разместиться гоночный комплекс.

Если воплотить в жизнь идеи выпускников-архитекторов, то наша страна изменится до неузнаваемости. Молодые проектировщики представили 123 работы. Здесь можно увидеть эскизы торгово-развлекательных, спортивных, историко-культурных, гостиничных комплексов. Немало работ связано с реконструкцией, вот, к примеру, модернизированный стадион «Динамо».

Проектным объектом Александра стала станция третьей линии метро «Вокзальная». Юноша видит ее в красно-зеленой цветовой гамме протяженностью всего в 159 метров.

Александр Якубец, студент 5 курса БНТУ:

Эта станция глубокого заложения. А все станции, которые мы сейчас имеем – мелкого. Она шире в 1,5 раза, и выше настолько же.

Задумка Михаила кажется невероятной картинкой из будущего. Студент разработал проект многофункционального спортивного комплекса на территории Тростенецкого полигона. Сейчас там находится свалка, на месте которой молодой архитектор хочет построить завод по переработке мусора и гоночные трассы. Естественно, с расположением многочисленных кафе, гостинец и парковок.

Михаил Собольков, студент 5 курса БНТУ:

Это сделано с перспективой на будущее, то есть, возможно, вначале это будет небольшой круг, дальше он будет модифицироваться, будут достраиваться кольца, достраиваться здания, сооружения.

Татьяна и Анастасия предлагают минчанам почувствовать себя жителями гор. Девушки мечтают построить целый жилой квартал в виде низкогорного массива. Деревья растут прямо на крышах домов. Во дворе - искусственный водоем. На территории застройки расположены офисы, художественные мастерские, выставочный центр. Кстати, именно эта работа сегодня получила высшую награду.

Татьяна Белонович, студентка 5 курса БНТУ:

Мы очень рады, мы не ожидали, что получим такую значительную награду. Работ было очень много, и все на очень высоком уровне.

Конкурс конкурсом. Главный вопрос: будут ли эти идеи реализованы? И способны ли выпускники внести реальный вклад в развитие города?

Илья Дорохов, студент 5 курса БНТУ:

Наши преподаватели готовят нас с практической стороны, чтобы мы умели обосновывать свои решения.

Сардаров Армен, декан архитектурного факультета БНТУ:

Они чувствуют, что нужно их стране, что нужно их городам, селам, и это – самый главный результат этого конкурса. Ощущение того, что ты востребован, что профессия нужна, что ты делаешь что-то для будущего своей страны.

А тем временем Александр уже разрабатывает эскиз следующей станции метро «Юбилейная», а Татьяна и Анастасия проектируют новый жилищный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.