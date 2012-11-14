Как позировать фотографу, чтобы скрыть изъяны фигуры?

Страх перед неудачным снимком почти всегда приводит к тому, что фотография, действительно, оказывается испорченной. А ведь любой может выглядеть на снимке идеально. И для этого необязательно владеть «фошопом». Секретами удачных ракурсов с корреспондентами программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ поделился с нами профессиональный фотограф.

Облегающий топик с открытым вырезом выгодно подчеркнет вашу стройную шею, а свитеры и водолазки, напротив, ее спрячут. Если у вас круглое лицо, фотографироваться следует в три четверти или профиль. Иначе на снимке щеки будут казаться еще круглее, а скулы еще шире, чем в жизни. А еще не стоит изо всех сил демонстрировать фотографу красоту рук и ног. Такой снимок исказит пропорции вашего тела.

Алексей Волот, фотограф:

Во-первых, глазу куда приятнее фокусироваться на чем-то ярком и приятном, тогда он меньше ищет общие недостатки. Во-вторых, многое зависит от технической стороны - от расстановки света. В зависимости от расположения источника света на лице или на теле могут появляться дополнительные тени, которые могут создавать объем и, соответственно, увеличивать в объемах модель.

А что делать, если модель невысокого роста?

Алексей Волот, фотограф:

Основное заблуждение фотографа в том, что они думают, что если снимать человека снизу или сверху, то это как-то сильно влияет на отражение роста. Это только сбивает пропорции модели. Нижняя часть, скажем, будет заужена, а сверху будет иметь нереальные пропорции.

А если ноги не достаточно стройны?

Алексей Волот:

Следует избегать поз, которые могут напрягать ноги, потому что напряженные ноги - большие ноги. Еще нужно стараться не ставить ноги вплотную друг к другу.

Некоторые не очень хорошо получаются на фотографиях, потому что ведут себя перед камерой неестественно. Это самая главная ошибка: нервничать перед объективом противопоказано! Сделайте глубокий вдох-выдох, расслабьте плечи, улыбнитесь... и наслаждайтесь красивыми снимками! А остальное - дело профессионала.

Алексей Волот:

Самое главное для фотографа, знать тонкую грань обработки, когда человек на фотографии должен быть похож на себя. Есть очень много случаев, когда фотографы гонятся за тем, чтобы скрыть общие недостатки и делают фотографию неузнаваемой.