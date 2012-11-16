Прямой эфир

Мастер-класс по эксклюзивной технике рисования дал немецкий художник Маттиас Юрке

16 ноября 2012 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Немецкий художник Маттиас Юрке обучил юных минчан эксклюзивной технике. О чём мечтают воспитанники детских домов столицы и какими красками они рисуют свою жизнь? Ответы на эти вопросы можно увидеть в миниатюрных шедеврах, созданных их же руками с подачи организатора международного проекта «Дети приветствуют детей».

Самые яркие экспонаты благотворительной выставки Маттиас Юрке представит тонким ценителям искусства во время международного турне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маттиас Юрке, художник (Германия):
Для меня дети — это не просто ученики, это коллеги. Сначала я демонстрирую им свою технику, а потом мы становимся равноправными участниками международных выставок. Лучшие работы юных художников, собранные со всего мира, я уже через несколько лет привезу к вам в столицу.

# Художник # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2012 09:40

Бесплатно учат писать по-китайски в Институте Конфуция в Минске

14 ноября 2012 08:54

Как позировать фотографу, чтобы скрыть изъяны фигуры?

10 ноября 2012 16:35

Уникальный цирковой коллектив с артистами-любителями создала многодетная семья из Витебской области