Бесплатно учат писать по-китайски в Институте Конфуция в Минске

Новости Беларуси. Далеко не каждый умеет писать красиво даже шариковой ручкой. А что если взять кисть, да еще и выводить незнакомые иероглифы?!

Легко ли дается белорусам искусство красивого китайского письма и почему они выбрали себе такое необычное хобби?

В китайской культуре письмо - это не просто способ фиксации информации, а искусство. Письменность в Китае появилась примерно 5 тысяч лет назад и с тех пор иероглифы по сути не изменились. Для нас, кто привык писать буквы и складывать их в слова, иероглиф, обозначающий целое понятие, — это в первую очередь символ. Поэтому не зря говорят, что каллиграфия подобна живописи.

Писать нужно не спеша, с правильной посадкой, на хорошей бумаге, качественной тушью и, главное, с удовольствием. К последнему располагает атмосфера: не зря в аудитории звучит негромкая китайская музыка, а преподаватель дает пояснения лично каждому. Примерно так проходят курсы китайской каллиграфии в Институте китаеведения имени Конфуция при БГУ, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Курсы проходят бесплатно на протяжении 2 месяцев по субботам. В группу набирают около 20 человек. В основном, это те, кто изучает китайский язык или просто увлекается восточной культурой.

Александра, слушатель курсов китайской каллиграфии:

У нас в школе изучают китайский с первого класса. Это основной иностранный язык.

Анастасия, слушатель курсов китайской каллиграфии:

Я пришла в Институт Конфуция на занятия по китайскому языку, а когда узнала, что в течение 2 месяцев будут проводится еще и занятия по каллиграфии, - решила попробовать.

Не так интересно выводить иероглифы, не зная их значения. Поэтому вместе с техникой письма у слушателей есть возможность немного подтянуть китайский язык.

Екатерина, слушатель курсов китайской каллиграфии:

Я не знаю китайского, но уже на занятиях выучила штук 20 иероглифов. Например, иероглиф, который обозначает слово «река».

Красивое письмо, каллиграфия - это основа китайской эстетики. Поэтому неудивительно, что поклонники восточной культуры решили посвятить свое время этому кропотливому занятию.