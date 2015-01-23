Два способа изготовления «лунного песка» для детского творчества

Почему летом мы скучаем по снегу, а зимой мечтаем поиграть в песочнице? Для отстающих в своих желаниях или наоборот опережающих времена года, производители придумали кинетический песок, еще его называют лунный или живым.

В отличии от обычного он не рассыпается на песчинки по всей квартире, на вид влажный, а на ощупь сухой, в общем, чудо какое-то, разработанное специально для детей. Купить его было бы слишком просто и дорого, поэтому мы решили приготовить его самостоятельно.

В интернете два основных рецепта приготовления песка в домашних условиях. Из муки и крахмала. Мы попробуем оба.

Для первого способа нам понадобится мука и растительное масло и в пропорции 4 к 1. В процессе приготовления, чтобы изменить консистенцию, можно добавить любой из компонентов.

Перемешиваем до тех пор, пока не получим эластичное тесто. Немного масляное на ощупь, но по ощущениям, и правда, напоминающее влажный песок.

К сожалению, из многообещающей массы лепить куличики с помощью формочек не удалось, но для любителей песочных самодельных колобков – то, что нужно. Приятным бонусом для мам будет легкая уборка, а для юных кулинаров - разрезание готовых изделий.

Второй способ на начальной стадии не внушал оптимизма. В крахмал мы влили воду в пропорции 2 к 1. Получилась слишком жидко. Чтобы спасти положение-мы просто добавили еще крахмала. В итоге получилась странная масса, консистенцию, которой нельзя описать одним словом.

Жидкая, напоминающая сметану, в следующий момент крошится и лепится, как твердая глина, которую можно разбить рукой, а после она стечет с ладони. Это было непонятно, неожиданно, но тем и прекрасно.

После мы попробовали еще добавить крахмала, и получили все-таки массу, напоминающую влажный песок. Она прекрасно лепится, режется и приятная на ощупь.

Масса для лепки, которую мы сделали, не похожа на «лунный» и даже обычный песок. Но она обладает собственными уникальными свойствами. Созданная на глазах детей, она будит в них любопытство, интерес и желание экспериментировать. Качества - необходимые и космонавту, и просто счастливому человеку.