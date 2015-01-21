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Победитель фотоакции СТВ «Новогоднее настроение» Влад Соколовский: о профессинальных секретах

21 января 2015 10:32
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Новый год позади, но воспоминания о празднике ещё свежи. Для Влада Соколовского этот год начался с победы в фотоконкурсе телеканала СТВ «Новогоднее настроение». Именно за его работу «Рождественские кружева» проголосовало наибольшее количество людей. К слову, Влад Соколовский, а в Сети - valdis, уже не раз присылал десятки работ на сайт ctv.by, причём работ абсолютно разных по сюжету. Но большинство из них объединяет один жанр - пейзажи.

Увлечение фотографией началось с милых моделей - собак, в которых Влад «души не чает». Они терпеливо позировали фотографу, когда он только учился. Теперь он профессионал своего дела. И даже выставляет свои работы на различных выставках.

В мечтах у Влада Соколовского одерживать   победу во многих конкурсах. Но о любимом телеканале СТВ и о его фотоконкурсах он забывать не думает - а вдруг удача подвернётся ему снова. А пока он разрабатывает маршрут для новых фотопутешествий.

# Фотофакт # Хобби # Фотография # Влад Соколовский

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