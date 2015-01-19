Женские хобби: как выглядит современная вышивка

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени и сил затрачивается на оригинальный орнамент. Программа «Большой завтрак» на СТВ заглянула в гости к белорусскому дизайнеру Наталье Леонтьевой и попытались выяснить кое-что о ней и о тонкостях ее работы.

Вышивальщица делает уникальную одежду, аксессуары, предметы интерьера и шкатулки. Благо, сейчас старинное женское рукоделие усовершенствовано современным оборудованием.

Сам рисунок, оказывается, не так важен, в отличие от образа. Наталья шьет на конкретного потребителя. И рисунок должен просто вписаться. Кстати, своей целевой аудиторией дизайнер называет дам средних лет и старше, тех, кто уже состоялся в жизни и обладает собственной харизмой.

У Натальи дома еще с девятого класс живут кошки. Правда, сначала все было как в одном известном советском мультфильме.

Но как и в мультипликационной версии, кошку приняли, и теперь уже в самостоятельной жизни к дому Натальи снова прибилась кошка.

Наталья Леонтьева, дизайнер:

Не знаю. Без кота как-то не работается. Они и мешают, и помогают, и с ними повоюешь, помиришься, подружишься,. Те, кто всегда тебя ждут, и те, кто всегда тебе рады.

В такой креативной семье есть и свои правила совместной жизни. Первое – не мешать друг другу заниматься свои делом. Второе – помогать.

Игорь Леонтьев, муж Натальи:

Секрета нет никакого. Или оно получается, или не получается. Вот и все. То есть надо просто спокойнее относиться, не надо себе создавать какую-то иллюзию, образ, какими должны быть отношения. Какими они получаются, такие и есть на самом деле. Если ты к человеку хорошо относишься, любишь его, уважаешь, тогда такие и отношения будут.

Если вы заинтересовались вышивкой, запомните: тут нет возрастных ограничений. Тем более что и в глобальной сети можно найти всю необходимую информацию. Даже не выходя из дома ради обучающих курсов.