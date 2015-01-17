Жительница Малориты создала из бумаги животных, цветы, свадебный торт и даже макет православной церкви

Новости Беларуси. Жительница Малориты построила церковь из бумаги. Возводился этот необычный архитектурный шедевр 2,5 месяца. Разработкой проекта и, собственно, самим строительством занималась Анна Сергиевич. Это ее самая масштабная, но далеко не единственная работа. В коллекции художницы несколько сотен работ. Но, как водится, все большое начиналось с малого.

Это похоже на детский конструктор «продвинутого» уровня. Из цветной бумаги складываются сотни маленьких треугольников, которые потом соединяются в настоящие бумажные скульптуры.

С бумагой Анна Федоровна начала работать пять лет назад. Древнекитайским искусством модульного оригами ее увлекла соседка по больничной палате. Правда, сразу идея «сворачивать треугольники» женщине показалась совсем скучной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Сергиевич:

Прошел, наверное, год. Приехала домой. У меня были проблемы с комиссией водительской. И я от тоски занялась этим делом.

Сегодня в ее квартире лишь несколько лебединых пар из бумаги и даже обоев. Но рукодельница уверяет: из ее лебедей вполне можно было бы создать целую белокрылую стаю. Но изящные птицы «разлетелись» по квартирам друзей и знакомых и даже в качестве эксклюзивных сувениров «мигрировали» в Россию, Польшу и Германию.

Анна Сергиевич:

Приятно людям делать, чтобы люди вспоминали. Подаришь человеку – он вспомнит тебя.

Особая гордость Анны Федоровны и ее самая сложная работа – макет православной церкви. Вместо кирпича – 15 тысяч разноцветных треугольников, вместо сусального золота на куполах – самоклеящаяся бумага.

Говорит, создание этого храма мало чем отличается от настоящей стройки. Та же кладка и те же проблемы с проектом.

Анна Сергиевич:

Я всю ночь лежала, думала и представляла: и так, и так. Потому что там не было написано, как делать потолок. Потом пришла идея.

С «бумажным» творчеством Анны Сергиевич знакомы и ее земляки. Умелица участвовала в выставке-фестивале «Наследие земли малоритской». Посетителей покорили не только удивительные работы, но и сама художница.

Валентина Струнец, директор Малоритского районного центра народного творчества:

Это очень замечательный человек. Это люди, которые прославляют нашу малоритскую землю.

За пять лет творчества в бумаге Анна Федоровна воплотила любимых животных, цветы и даже свадебный торт. Всего созданного, говорит женщина, сейчас уже и не вспомнит. Секрет неисчерпаемой фантазии для себя она сформулировала давно: уметь видеть красоту в, казалось бы, обычных вещах.