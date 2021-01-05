Прямой эфир

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?

05 января 2021 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт», крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-1

Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь. Но как двигаться дальше? Один из трендов нашего времени – расширение использования электроэнергии. Собственная атомная станция открывает здесь огромные возможности. И «Горизонту» есть что предложить.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-4

Репортаж Виктории Ходосок.

В инновационный центр «Горизонта» Президент приехал не просто так, а своим визитом показать то, о чем, возможно, многие белорусы даже не догадывались. Современные разработки руками наших людей – промышленных дизайнеров, программистов, тестировщиков.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-7

Виктория Ходосок, корреспондент:
Инновационный центр «Горизонта» открыли в марте 2019 года. Появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволяет быстро превращать идею в готовый продукт и выводить на рынок, ведь сегодня конкуренция серьезная.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-10

Это один из элементов большой машины. В холдинге «Горизонта» сегодня 16 коммерческих организаций и около 4000 сотрудников. Направления работы самые разные: производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги.

Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией

Кризис – время возможностей. В отличие от других государств наша страна завершила 2020-й с минимальным снижением ВВП. Он сохранился практически на уровне 2019 года. Гендиректор «Горизонта», кстати, за не закрытые на замок в пандемию предприятия Президенту скажет большое спасибо. А дальше уже цифры говорят сами за себя: нарастили экспорт, увеличили объемы производства.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-13

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
За пять лет рост более чем в 3,7 раза. То есть все, что мы произвели, мы продали. И даже в условиях прошлого года, пандемии, где, собственно, простаивали и магазины были закрыты, мы объемы увеличили на 6 %. 2021 год у нас сверстан уже по заказам, на 2021 год мы получили заказы, знаем, что делать. И поэтому мы видим минимум тут 3 % прироста, а может быть, собственно, и максимум. По продажам у нас Россия, понятно, имеет большое значение, Казахстан.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вся продукция, не только телевизоры?

Юрий Предко:
Не только телевизоры, да. Потому что я здесь по всему холдингу в цифрах…

Александр Лукашенко:
В основном это печи, телевизоры и комплектующие к ним?

Юрий Предко:
Ну, печи и телевизоры, спецтехника, оборонка, для образования.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-19

А ведь так хорошо было не всегда.

Александр Лукашенко, посещая «Горизонт»: захотите когда-то, без меня, конечно, продаться – продавайтесь

Сегодня без технического прогресса никуда, он облегчает каждому из нас с вами жизнь.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-22

Возьмите хотя бы в пример – не самое мудреное – интерактивную доску. Еще лет 10 назад устройство считалось едва ли не чудом техники. Сегодня большой экран – удобная вещь в учебном процессе. Так вот, к чему все это... В центре «Горизонта» Президенту предложили разрабатывать такие доски не на базе Android, а с применением системы Windows. Это и проще, и по стоимости менее затратно.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-25

– Возможностей Android даст столько, сколько Windows в школе?
– Все зависит от цели использования, не везде нужен полный функционал. Стандартная доска содержит и Windows, и Android. Сейчас у нас в школах не так много интерактивных досок, мы бы хотели, чтобы у наших школьников было больше возможностей для цифрового развития. И там, где это уместно, ставить упрощенные более дешевые решения без ущерба качеству образования.
– Например, где упрощенное поставим?

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-28

– Там, где нужно в основном показывать информацию, а не…
– Вычислять?
– Где учитель может работать со своего компьютера, вводить информацию.
– Ладно, не будем мы детали обсуждать. Мы всегда пытаемся, понимаешь, сократить, где-то выиграть что-то, а получается в итоге, что скупой платит дважды. Чтобы мы не пожалели потом.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-31

Но почему-то на свое, речь о технике в частности, белорусы пока смотрят сквозь стереотипы. Мол, зарубежное куда лучше. А зря. Покупали бы иностранцы некачественное? Но проблема столкнула две большие структуры.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-34

Юрий Предко:
Мы разработали новую систему, с нуля разработали, для диспетчерского пункта.

Александр Лукашенко:
Куда поставим?

Юрий Предко:
На аэропорт мы разработали. И там пока есть вопрос по приемке, говорят, что, может, подумать, иностранное лучше. Так мы можем поспорить, что наше лучше. Это аэропорт, диспетчерский пункт, управление полетами.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-37

Александр Лукашенко:
Так, а у нас что, нет этой системы?

Юрий Предко:
Это новый, который сделали, диспетчерский пункт, на запуске.

Александр Лукашенко:
Немедленно разберитесь, пусть он ее устанавливает и потом за нее отвечает.

Юрий Предко:
Да, а потом вы критикуете меня. Они говорят, что угол не тот. Мы проверили даже. Взяли специально аппаратуру, создали комиссию, проверили – угол тот же.

Александр Лукашенко:
Ну, это мы угол им отрегулируем.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-40

Белорусам есть чем гордиться, но есть и куда идти. В лаборатории центра главе государства показали одно из последних новшеств – систему контроля и управления зерноуборочного комбайна. Если случилась какая-то поломка, техника подает сигнал и на помощь выезжает специальная бригада.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-43

– То есть ты получил информацию, что сдулось, грубо говоря, колесо, ты команду даешь.
– Здесь авария, будет сигнал, что это авария какая-то, и, соответственно…
– Ты даешь сигнал, и через этот блок обратно же, то есть вход и выход…

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-46

– Ну, пока колесо не надувается, но остальные вещи можно делать.
– Я к примеру.
– Ну, там отрегулировать зазор, подбарабанить.
– Я не об этом. Говорю, канал поступления информации и команды твоей – выход через этот же блок?
– Да, через этот.

Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?-49

В конце встречи Президент положительно оценил работу, да и вообще саму идею создания в холдинге такой современной площадки, как инновационный центр, где работают талантливые специалисты. Ведь они производят собственную продукцию, не только делая свое большое предприятие современной компанией, но и в то же время работают на имидж страны.

# Предприятия Беларуси # Хобби # Виктория Ходосок # Юрий Предко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Внесены изменения в указ об оплате труда бюджетников
23 декабря 2020 17:00

Внесены изменения в указ об оплате труда бюджетников

С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме
05 сентября 2020 09:53

С той стороны, где север, нужно сделать защиту наиболее сильную. Как правильно подготовить растения к зиме

«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом
02 сентября 2020 13:47

«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом