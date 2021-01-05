Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт», крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь. Но как двигаться дальше? Один из трендов нашего времени – расширение использования электроэнергии. Собственная атомная станция открывает здесь огромные возможности. И «Горизонту» есть что предложить.

Репортаж Виктории Ходосок. В инновационный центр «Горизонта» Президент приехал не просто так, а своим визитом показать то, о чем, возможно, многие белорусы даже не догадывались. Современные разработки руками наших людей – промышленных дизайнеров, программистов, тестировщиков.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Инновационный центр «Горизонта» открыли в марте 2019 года. Появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволяет быстро превращать идею в готовый продукт и выводить на рынок, ведь сегодня конкуренция серьезная.

Это один из элементов большой машины. В холдинге «Горизонта» сегодня 16 коммерческих организаций и около 4000 сотрудников. Направления работы самые разные: производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги. Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией Кризис – время возможностей. В отличие от других государств наша страна завершила 2020-й с минимальным снижением ВВП. Он сохранился практически на уровне 2019 года. Гендиректор «Горизонта», кстати, за не закрытые на замок в пандемию предприятия Президенту скажет большое спасибо. А дальше уже цифры говорят сами за себя: нарастили экспорт, увеличили объемы производства.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

За пять лет рост более чем в 3,7 раза. То есть все, что мы произвели, мы продали. И даже в условиях прошлого года, пандемии, где, собственно, простаивали и магазины были закрыты, мы объемы увеличили на 6 %. 2021 год у нас сверстан уже по заказам, на 2021 год мы получили заказы, знаем, что делать. И поэтому мы видим минимум тут 3 % прироста, а может быть, собственно, и максимум. По продажам у нас Россия, понятно, имеет большое значение, Казахстан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это вся продукция, не только телевизоры? Юрий Предко:

Не только телевизоры, да. Потому что я здесь по всему холдингу в цифрах… Александр Лукашенко:

В основном это печи, телевизоры и комплектующие к ним? Юрий Предко:

Ну, печи и телевизоры, спецтехника, оборонка, для образования.

А ведь так хорошо было не всегда. Александр Лукашенко, посещая «Горизонт»: захотите когда-то, без меня, конечно, продаться – продавайтесь Сегодня без технического прогресса никуда, он облегчает каждому из нас с вами жизнь.

Возьмите хотя бы в пример – не самое мудреное – интерактивную доску. Еще лет 10 назад устройство считалось едва ли не чудом техники. Сегодня большой экран – удобная вещь в учебном процессе. Так вот, к чему все это... В центре «Горизонта» Президенту предложили разрабатывать такие доски не на базе Android, а с применением системы Windows. Это и проще, и по стоимости менее затратно.

– Возможностей Android даст столько, сколько Windows в школе?

– Все зависит от цели использования, не везде нужен полный функционал. Стандартная доска содержит и Windows, и Android. Сейчас у нас в школах не так много интерактивных досок, мы бы хотели, чтобы у наших школьников было больше возможностей для цифрового развития. И там, где это уместно, ставить упрощенные более дешевые решения без ущерба качеству образования.

– Например, где упрощенное поставим?

– Там, где нужно в основном показывать информацию, а не…

– Вычислять?

– Где учитель может работать со своего компьютера, вводить информацию.

– Ладно, не будем мы детали обсуждать. Мы всегда пытаемся, понимаешь, сократить, где-то выиграть что-то, а получается в итоге, что скупой платит дважды. Чтобы мы не пожалели потом.

Но почему-то на свое, речь о технике в частности, белорусы пока смотрят сквозь стереотипы. Мол, зарубежное куда лучше. А зря. Покупали бы иностранцы некачественное? Но проблема столкнула две большие структуры.

Юрий Предко:

Мы разработали новую систему, с нуля разработали, для диспетчерского пункта. Александр Лукашенко:

Куда поставим? Юрий Предко:

На аэропорт мы разработали. И там пока есть вопрос по приемке, говорят, что, может, подумать, иностранное лучше. Так мы можем поспорить, что наше лучше. Это аэропорт, диспетчерский пункт, управление полетами.

Александр Лукашенко:

Так, а у нас что, нет этой системы? Юрий Предко:

Это новый, который сделали, диспетчерский пункт, на запуске. Александр Лукашенко:

Немедленно разберитесь, пусть он ее устанавливает и потом за нее отвечает. Юрий Предко:

Да, а потом вы критикуете меня. Они говорят, что угол не тот. Мы проверили даже. Взяли специально аппаратуру, создали комиссию, проверили – угол тот же. Александр Лукашенко:

Ну, это мы угол им отрегулируем.

Белорусам есть чем гордиться, но есть и куда идти. В лаборатории центра главе государства показали одно из последних новшеств – систему контроля и управления зерноуборочного комбайна. Если случилась какая-то поломка, техника подает сигнал и на помощь выезжает специальная бригада.

– То есть ты получил информацию, что сдулось, грубо говоря, колесо, ты команду даешь.

– Здесь авария, будет сигнал, что это авария какая-то, и, соответственно…

– Ты даешь сигнал, и через этот блок обратно же, то есть вход и выход…

– Ну, пока колесо не надувается, но остальные вещи можно делать.

– Я к примеру.

– Ну, там отрегулировать зазор, подбарабанить.

– Я не об этом. Говорю, канал поступления информации и команды твоей – выход через этот же блок?

– Да, через этот.