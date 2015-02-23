Бодифитнес: почему девушки предпочитают занятия с весом более женственным увлечениям

Идеальные формы, рельефные мышцы, стальной пресс. Речь пойдет не о мужских видах спорта, а о самых красивых спортсменках бодифитнеса. Тренажерные залы в большой моде. И сегодня каждая вторая девушка выбирает силовые тренировки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Почему прекрасная половина предпочитает занятия с весом более женственным увлечениям? Об этом мы узнаем у самых титулованных спортсменок этого направления.

Чемпионка мира по бодифитнесу Анастасия Гурина считает, что интерес к этому виду спорта неслучаен. Он позволяет быстро достичь нужного эффекта и реально вылепить свои формы. Кстати, в студенческие годы Анастасия увлекалась бальными танцами, но, попав однажды в тренажерный зал, выбрала бодифитнес.

Анастасия Гурина, чемпионка мира по бодифитнесу 2012 года, мастер спорта международного класса:

Когда я только пошла заниматься в тренажерный зал, когда я узнала, что такое бодифитнес, посмотрела на девушек, женщин, которые выступают, как они выглядят спустя несколько лет, мне захотелось всегда держать себя в форме. И когда я увидела, как я могу выглядеть, мне захотелось еще лучше и лучше становиться. Поэтому я думаю, что это такая заразительная штука. Когда ты видишь эффект и результат от проделанной работы, ты хочешь стремиться еще дальше.

Бодифитнес – компромисс между силой и женственностью. Миф об объемных мышцах после нагрузок не соответствует действительности. Стройный и спортивный силуэт девушек – наглядный тому пример.

Причем такие формы просто не могут остаться незамеченными.

Анастасия Гурина, чемпионка мира по бодифитнесу 2012 года, мастер спорта международного класса:

Когда ты готовишься к соревнованиям, у тебя есть период «сушки», перед ним – период набора мышечной массы, какой она требуется. Хоть и минимальный, но должен быть рельеф. Ты должна набрать эти мышцы, потом отсечь лишнее, что мешает. И в режиме «сушки» очень тяжело находиться. Это три месяца на жесткой идете. Конечно же, потом организм восстанавливается медленно, ему нужно получать как можно больше витаминов, питательных веществ. Это очень сложно и морально, и физически.

Когда я приходила на пляж в Минске позагорать, ко мне тихонечко подошел молодой человек и говорит: «Девушка, вам не кажется, что вам лучше уйти с пляжа? Вы вызываете комплекс неполноценности у всех окружающих».

Ирина Гущина пришла в тренажерный зал привести себя в форму после рождения двоих детей. Со временем увидела результат и осознала, что способна на большее.

Кстати, в детстве совсем не любила уроки физкультуры и даже представить себе не могла, что станет завсегдатаем тренажерного зала.

Ирина Гущина, чемпионка РБ по бодифитнесу-2012:

Первый мой выход был в 2011 году. Подготовка заняла всего восемь недель. Но до этого я занималась самостоятельно, без тренера. То есть, придя к тренеру, он за восемь недель вывел меня на сцену. Я попробовала, почувствовала, сказала, что хочу. И мы стали работать более целенаправленно, шли к победе. Долго шли, если честно, тяжело давался мне этот процесс. Но, тем не менее, победа за мной.

Ирина уверена, что к победе на сцене приводит не мужской подход к тренировкам, а, скорее, женские качества. Более того, если к делу подключить еще и женскую настойчивость, то успех гарантирован.

Ирина Гущина, чемпионка РБ по бодифитнесу-2012:

На сегодняшний день я нахожусь на подготовке к весеннему чемпионату Беларуси. В форме, поддерживаю себя круглый год, потому что я этим живу. У меня четыре тренировки в неделю, они стабильны, всегда. Меняются только в зависимости от подготовки их интенсивность. Бег, питание. То есть это уже образ жизни. Он не отклоняется.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Красивое подтянутое тело – это лишь верхушка айсберга. Грамотный и профессиональный подход дает намного больше: дисциплину, крепкое здоровье, а, главное, еще больше женственности.