В Минске открылась лаборатория, где каждый желающий может постичь искусство уличного театра и стать «уличным актёром»

Эмоции, импровизация, живая игра, спонтанное и позитивное общение между прохожими. Всё это - уличный театр. В Минске этот вид искусства только набирает обороты.

Не так давно в столице появилась специальная лаборатория, благодаря которой теперь искусство уличного тетра может постичь каждый. Мы решили не упускать такую возможность.

Удивительно, но актёром здесь может стать любой. Для того, чтобы как следует «вжиться в роль» и полностью передать зрителю внутреннее состояние своего героя, иметь актёрское образование совсем не обязательно.