Огромные снопы соломы на балконе. Уникальная галерея солнца в комнате.

Инженер-строитель по профессии и художник в душе. Более 20 лет Татьяна создает из соломки произведения искусства. Невероятная тонкость и пластика. Белорусское «золото» в её руках превращается не только в традиционные куклы, цветы, обереги, но и в удивительные украшения.

Идея подарить соломке новую ювелирную жизнь воплотилась в ярких аксессуарах с национальным характером.

Из соломенных лент мастер кропотливо сплетает различные косы, витушные цепочки. Она отлично владеет всеми техниками плоского и объёмного плетения. И придумывает оригинальную форму. Многие из серёжек и браслетов напоминают кусочки белорусских поясов. Дело в том, что Татьяна профессионально занималась ткачеством поясов и народные узоры нашли отражение в соломке.

Хрупкая, неподатливая. В руках художника солома становится мягкой и гибкой. Правда, жизнь украшений начинается задолго до мастерской.

Природный материал невозможно повторить: все украшения уникальны. Помимо авторских изделий, Татьяна создаёт солнечные головные уборы и сумки. Только представьте, что для одной шляпки нужно сделать до 30 метров плетёнки! Золотая аппликация - это огромное желание и недвижимое терпение. Художник стремится развивать тему соломенных аксессуаров, и обожает изобретать.

Браслеты. Подвески. Их отличает яркая геометрия и лаконичность.

Экологичность в еде, интерьере и одежде. Сегодня это невероятно популярно и востребовано на Западе. Украшения из белорусского «золота» могут стать отличным трендом в мире моды.

Радует, что у нас народная тема становится современной и выходит за рамки сувениров.

Издавна считалось, что солома - отличный оберег. Она пропитана энергией солнца. Несёт тепло и позитив.