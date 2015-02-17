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Победителем Республиканского конкурса танцевальных искусств стал коллектив «Импульс» из поселка Свислочь

17 февраля 2015 15:01
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Новости Беларуси. «На волне побед». На первую ступеньку пьедестала республиканского конкурса танцевальных искусств поднялся коллектив «Импульс» из поселка Свислочь Пуховичского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Хореографическое отделение здесь появилась почти 10 лет назад. Примерно в то же время был создан и танцевальный коллектив. Сегодня - это гордость городского поселка. А его участницы - настоящие маленькие звезды.

Преподаватели - молодые специалисты - быстро нашли общий язык с детьми, смогли вдохновить их на участие в многочисленных конкурсах и смотрах. В планах - получить звание образцового коллектива.

# Танцы # Хобби

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