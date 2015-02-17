Победителем Республиканского конкурса танцевальных искусств стал коллектив «Импульс» из поселка Свислочь

Новости Беларуси. «На волне побед». На первую ступеньку пьедестала республиканского конкурса танцевальных искусств поднялся коллектив «Импульс» из поселка Свислочь Пуховичского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Хореографическое отделение здесь появилась почти 10 лет назад. Примерно в то же время был создан и танцевальный коллектив. Сегодня - это гордость городского поселка. А его участницы - настоящие маленькие звезды.

Преподаватели - молодые специалисты - быстро нашли общий язык с детьми, смогли вдохновить их на участие в многочисленных конкурсах и смотрах. В планах - получить звание образцового коллектива.