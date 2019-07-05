Прямой эфир

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,29 млрд долларов

05 июля 2019 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму. За июнь – плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в денежном эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на то, что Нацбанк около четверти миллиарда уплатил по различным внутренним и внешним заимствованиям. Таким образом, в настоящее время международные резервные активы нашей страны составляют примерно 8,3 миллиарда, что значительно превышает запланированный уровень. Согласно планам, на конец 2019 года объем резервов должен быть не ниже 7 миллиардов 100 миллионов долларов.

Больше новостей экономики за 7 июля здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Золотовалютный запас Беларуси вырос и составляет 8,3 миллиарда
05 июля 2019 14:08

Золотовалютный запас Беларуси вырос и составляет 8,3 миллиарда

Казахстан намерен широко представить свою продукцию на рынке Беларуси
05 июля 2019 11:34

Казахстан намерен широко представить свою продукцию на рынке Беларуси

В Бресте начали уборку зерновых культур
05 июля 2019 06:52

В Бресте начали уборку зерновых культур