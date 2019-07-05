В Бресте начали уборку зерновых культур

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции она стартовала с южных регионов страны. В частности, аграрии Брестской области начали уборку зерновых и зернобобовых культур. Уже собран урожай почти на 7 тысячах га сельхозугодий региона.

Раньше других вывели комбайны в поле в Брестском и Каменецком районах. Аномальная июньская жара существенно не повлияла на урожайность зерновых культур. Теперь перед аграриями стоит задача провести страду в сжатые сроки. С полей уже убрали более 94% озимого ячменя. Намолочено 18 тыс. тонн зерна, что более чем в полтора раза больше, по сравнению с 2018 годом.

Параллельно с зерновыми и зернобобовыми проходит уборка озимого рапса. К ней пока не приступили только в северных районах: Барановичском и Ляховичском. Ураганный ветер, который 1 июля пронесся по территории Брестской области, в некоторых районах повредил посевы рапса. Сейчас специалисты обследуют поля, чтобы подсчитать нанесённый стихией ущерб.

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