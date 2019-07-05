Золотовалютный запас Беларуси вырос и составляет 8,3 миллиарда

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За июнь плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в эквиваленте.
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За июнь плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в эквиваленте.
Таким образом, в настоящее время международные резервные активы нашей страны составляют примерно 8,3 миллиарда. Одним из главных факторов роста уровня золотовалютных резервов в июне стал рост стоимости золота на международном рынке.