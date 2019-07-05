Казахстан намерен широко представить свою продукцию на рынке Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан по итогам этого года могут выйти на товарооборот в миллиард долларов. Об этом 5 июля стало известно на двустороннем деловом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане работают 40 наших предприятий и более 200 компаний с белорусским капиталом. Взаимный интерес для обеих сторон представляют пищевая промышленность и машиностроение.

Владимир Улахович, председатель БелТПП: В Казахстане работает вся наша машиностроительная линейка: и «БелАЗ», и «Гомсельмаш», и МТЗ, «Белавтомаз»… Очень хорошо мы подросли по молочной продукции в прошлом году. Это говорит о том, что совместные производства по переработке продуктов питания, в том числе и мясной продукции, и молочной продукции. Вот одно из направлений, по которому мы сегодня можем работать.

Ермухамет Ертысбаев, посол Казахстана в Беларуси:

В Казахстане во всех магазинах во всех областных городах, включая поселки городского типа, белорусская пищевая продукция широко представлена. Казахстан открыл рынок для белорусской продукции очень широко.

Очень надеюсь, что в ходе работы делового совета мы примем конкретные решения с тем, чтобы казахстанская не только пищевая продукция, но и другая была тоже широко представлена в Беларуси.