Золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем на 1 млрд долларов

Новости Беларуси. На 20,5 % – это рекордное для страны значение за последние годы: 8 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идем с опережением плана Совмина и Нацбанка. В минувшем июле правительство и Нацбанк рассчитались по долгам на 500 миллионов долларов. Резервы увеличились за счет покупки валюты Нацбанком, поступления валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи Минфином облигаций в иностранной валюте.