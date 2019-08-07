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Золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем на 1 млрд долларов

07 августа 2019 15:28
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Новости Беларуси. На 20,5 % – это рекордное для страны значение за последние годы: 8 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идем с опережением плана Совмина и Нацбанка. В минувшем июле правительство и Нацбанк рассчитались по долгам на 500 миллионов долларов. Резервы увеличились за счет покупки валюты Нацбанком, поступления валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи Минфином облигаций в иностранной валюте.

Больше новостей экономики за 8 августа здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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