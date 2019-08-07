Белорусские аграрии собрали более 5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. 72% площадей и урожай более 5 миллионов тонн. Белорусские аграрии несмотря на не совсем благоприятную погоду продолжают уборку хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше миллиона тонн зерна в закромах трёх областей – Брестской, Гродненской и Минской. В ряде районов здесь и вовсе завершили страду.

Больше всего работ ещё на севере страны. В целом урожайность превышает уровень 2018 года: сейчас 32,2 центнера с гектара, а было около 27.