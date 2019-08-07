Прямой эфир

Белорусские аграрии собрали более 5 млн тонн зерна

07 августа 2019 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 72% площадей и урожай более 5 миллионов тонн. Белорусские аграрии несмотря на не совсем благоприятную погоду продолжают уборку хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии собрали более 5 млн тонн зерна-1

Свыше миллиона тонн зерна в закромах трёх областей – Брестской, Гродненской и Минской. В ряде районов здесь и вовсе завершили страду.

Больше всего работ ещё на севере страны. В целом урожайность превышает уровень 2018 года: сейчас 32,2 центнера с гектара, а было около 27.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.08.2019
06 августа 2019 16:57

Новости экономики за 06.08.2019

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана
06 августа 2019 14:13

Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»
06 августа 2019 11:30

Александр Лукашенко о строительстве стадиона и бассейна в Минске: «Строительство является беспрецедентным и должно стать примером»